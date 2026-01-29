Nueva redada en una conocida discoteca de Carabanchel termina con seis personas detenidas

Otra noche negra en el distrito de Carabanchel por un nuevo suceso impactante, tras el incendio en el que murieron tres personas o el hombre al que la policía tuvo que disparar por amenazar a su madre. En la madrugada entre el miércoles y el jueves, una redada en una conocida discoteca del distrito ha terminado con seis personas detenidas por diferentes causas. No es la primera vez que ocurre en este local cercano a la parada de metro de Marqués de Vadillo y ha sido una operación conjunta con agentes de la Policía Nacional y la Policía Local.

La redada de Carabanchel que ha terminado con seis personas detenidas

En la discoteca 'Fénix', situada muy cerca de la parada de metro y glorieta Marqués de Vadillo, ha ocurrido esta redada en Carabanchel de la que han salido detenidas seis personas. Este local del distrito cierra a las seis de la mañana, altas horas de la madrugada en las que ha ocurrido esta operación policial conjunta entre nacionales y municipales.

Según ha confirmado Telemadrid, los agentes han realizado decenas de registros e identificaciones en el interior del local, además de que la Brigada de Extranjería también ha participado. Finalmente, han detenido a seis personas en situación irregular en España o que no llevaban la documentación.

Redada policial contra bandas latinas en Madrid. / SUCESOS

Esta discoteca de Carabanchel ya se ha enfrentado a este tipo de inspecciones. Los agentes han confirmado a los compañeros de Telemadrid que ha sido una operación bastante tranquila y en la que todo ha ocurrido de forma ordenada. Además, han incautado una pequeña cantidad de tusi, una droga conocida como cocaína rosa.

Este suceso ocurre a pocos días de que apareciera muerto cerca de Madrid Río un joven de Honduras a causa de una herida en el cuello. El hallazgo del cuerpo en el Paseo de la Virgen del Puerto, a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón, ocurrió a solo 500 metros de la discoteca en la que fue la redada la última noche.

Una discoteca reincidente en este tipo de operaciones en la zona de Carabanchel

La redada de anoche en esta discoteca de Carabanchel que terminó con seis detenidos no es la primera del local. En septiembre de 2025, unos 70 agentes de la Policía Nacional tuvieron una operación en Fénix que resultó en la detención de 16 personas y el levantamiento de actas por tenencia y posible venta de drogas.

Fue una operación planificada con mucha antelación. Identificaron y cachearon a todos los presentes en busca de "armas, armas de fuego, armas prohibidas, sustancias estupefacientes y todo lo que pueden ser conductas delictivas", contando también con la participación de efectivos de la Brigada Provincial de Extranjería y personal de inspección de trabajo, para verificar cómo se encontraban los empleados de la famosa discoteca de Carabanchel.

Una vez desalojado el establecimiento, los agentes realizaron un registro exhaustivo en el que encontraron droga escondida, principalmente tras los sillones. Decidieron intervenir este establecimiento porque ha sido escenario de otros muchos conflictos en el barrio. Fue una intervención policial de carácter preventivo, tuvo como objetivo evitar problemas de seguridad en la zona.