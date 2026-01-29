Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Madrid refuerza la atención residencial a personas con enfermedad mental grave en Carabanchel

El nuevo contrato, que supone una inversión de 4,2 millones, entrará en vigor el próximo 1 de marzo y tendrá una duración de tres años

Daniel Romera

La Comunidad de Madrid continúa avanzando en el fortalecimiento de su red de atención social y sanitaria con nuevas medidas dirigidas a las personas con enfermedad mental duradera y grave, en este caso del distrito de Carabanchel.

En esta línea, el Gobierno regional ha puesto el foco en la garantía de una atención integral, estable y adaptada a las necesidades de este colectivo especialmente vulnerable. Con esta iniciativa, la Comunidad de Madrid reafirma su compromiso con una atención más cercana, personalizada y coordinada entre los servicios sociales y sanitarios.

Una inversión de 4,2 millones de euros

En este contexto, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó el día de ayer una inversión de 4,2 millones de euros para la gestión de distintos recursos residenciales ubicados en el distrito de Carabanchel, integrados en la red pública de atención a personas con enfermedad mental grave y duradera.

En total se trata de 24 plazas de una miniresidencia, 12 plazas de tres pisos supervisados y 16 de alojamiento en pensiones. El nuevo contrato, que entrará en vigor el próximo 1 de marzo de 2026 supone un incremento del 7,5% del presupuesto respecto al anterior. Además, la duración del mismo será de tres años.

Mejoras para los beneficiarios y para los trabajadores

Esta inversión permitirá introducir novedades como la puesta en marcha de un programa anual de vacaciones con viajes y estancias gratuitas en diferentes destinos de España, así como una ampliación de las actividades deportivas y de ocio.

Por otro lado, supone una mejora de las condiciones laborales del personal y de los protocolos de actuación, para asegurar la calidad de atención a los usuarios. Además, se ampliarán los programas de formación para los trabajadores de los distintos recursos.

Las personas beneficiarias, que carecen de apoyo familiar, recibirán un acompañamiento continuo por parte de profesionales especializados, que trabajan de forma coordinada con Salud Mental del Servicio Madrileño de Salud para garantizar una atención integral y favorecer su integración social.

Una red regional con más de 233 centros específicos

La Administración regional cuenta con más de 7.000 plazas públicas destinadas a la asistencia de personas con enfermedad mental grave y duradera gracias a una red de 233 centros específicos de distinta tipología como los de rehabilitación psicosocial, de día y equipos de apoyo social comunitario que se desplazan a los domicilios.

