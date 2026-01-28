RCP, la fórmula de una profesora de Carabanchel para unos alumnos felices y maduros: "Los castigos no funcionan"

La educación de los más pequeños es uno de los temas que más nos suele importar como sociedad y de los que más cambios va experimentando con el paso del tiempo. El distrito de Carabanchel en Madrid puede presumir de tener grandes colegios, referentes en el sector de la educación. Eva Arrese González es profesora de infantil en el Capitán Cortés y lleva casi 30 años aplicando la disciplina positiva en sus alumnos, un modelo basado en el cariño y la firmeza que ha dado grandes resultados en el desarrollo de los niños.

La profesora de este centro de enseñanza pública ha editado recientemente el libro 'Educar en amor', una obra en la que da las claves para reconocer las necesidades de los más pequeños y las herramientas para favorecer su aprendizaje, gracias a la disciplina positiva. Eva Arrese González, comparte el mensaje de Eduardo Galeano de que mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo y su objetivo en el mundo de la infancia por medio de este método.

La disciplina positiva es un enfoque educativo del que últimamente se habla mucho, pero que en realidad no todo el mundo tiene claro de verdad en lo que consiste: "Esto no es una moda, es algo estudiado científicamente y neurológicamente que funciona, que conozco hace tiempo y lo he puesto en práctica casi desde el principio", explica Eva Arrese González. Es profesora desde el año 2000 y lleva 16 en este conocido centro de referencia para los niños de Carabanchel, desde entonces intenta aplicar este método: "La disciplina positiva se piensa que es dejar hacer, pero es todo lo contrario. De hecho se basa en dos pilares: amabilidad y firmeza".

'Educar con amor' es el libro de Eva Arrese González que plantea las bases de la disciplina positiva / EPE

La disciplina positiva parte de la idea de que los niños necesitan normas y reglas bien definidas, que les dé una seguridad de lo que pueden hacer y de forma tranquila lo acaten. Para Eva, la clave está en transmitir esas reglas desde el afecto, el cariño y la conexión que se tiene con los más pequeños, que vean que es por su propio bien, no simplemente imponerlas por ser los adultos y los que mandan: "Este enfoque educativo parece muy libre, pero no, es lo más firme y lo más marcado y acotado del mundo, dándoles una seguridad que se nota al interactuar con ellos", argumenta la docente.

Los resultados de la disciplina positiva están avalados por diferentes estudios y pruebas neurocientíficas que confirman que tiene un impacto bueno sobre los niños: "El estudio del cerebro del niño ha comprobado que si nos adaptamos a sus necesidades, si conocemos sus partes, su estructura cerebral no les permite muchas veces comprender ciertas cosas, pero ahí está el adulto para guiarles, para acompañarles, a través de este proceso los niños y niñas se sienten más tranquilos, más respetados, más cuidados", explica Eva. Esta profesora de Carabanchel, ha notado en el ambiente de las clases que son niños felices, que dan lo mejor de sí, se sienten a gusto y bien atendidos, gracias a dialogar con ellos y escuchar sus necesidades.

Cómo se aplica la disciplina positiva, según Eva Arrese González

A pesar de que la disciplina positiva tiene grandes resultados en los niños, no es fácil de aplicar por la forma en la que los propios padres han crecido y todo lo que conocen. Sin embargo, basta con reformular la forma en la que nos dirigimos a los niños y cambiar el enfoque. La comunicación es una parte esencial de esta forma educativa: "La conexión es mucho más importante que el corregir, el hablar desde el sí, no desde el no, yo a mis niños cuando salen al pasillo y me echan a correr, ahí tienen su norma de no corremos en clase, pero en lugar de eso, lo dices en positivo, vamos andando, menos gritos y más reformular nuestras palabras, lo decimos en positivo y funciona mucho mejor", es el consejo de Eva Arrese González.

Con sus más de 20 años en la enseñanza, Eva confía en que los niños desde pequeños pueden aprender cómo tienen que hacer las cosas, cambiando las amenazas o premios por oportunidades. La profesora de Carabanchel comparte un par de trucos: "En lugar de decir "si no haces esto, no te compro tal", se puede decir "cuando hagas esto, hacemos esto, o cuando te laven los dientes, te cuento un cuento, dar oportunidades, jugar con el humor", así observarás que tus hijos cumple de una forma efectiva.

Para Eva Arrese González, un aspecto importante es olvidarse de los castigos, que están estudiados también por los expertos en la materia que no funcionan: "Frenas las conductas, pero no vas a aprender cómo tienes que hacerlo, en la disciplina positiva hablamos de consecuencias, tienes que relajarte, vamos a pensar a ver qué podríamos haber hecho, cómo lo podemos hacer la siguiente vez y todo así desde el afecto, desde el respeto". Esta profesora de Carabanchel ha inventado y difunde el método "RCP", respeto, cariño y paciencia: "Como la reanimación cardiopulmonar famosa de los médicos, yo la aplico a la infancia, tenemos que basar nuestra enseñanza y nuestra educación en respeto, en cariño y en paciencia" y así la evolución puede ir muy bien.

Otra parte importante en el proceso de la disciplina positiva es aprender a relativizar e interiorizar que los niños pueden tomar malas decisiones, pero no porque tengan un mal comportamiento de serie. "Esos problemas, como llegar unos minutos tardes a clase por la mañana, problemas que nos parecían tan graves en un momento, en el futuro, lo vas a recordar como, madre mía, las que liaba de pequeño, pero no, como que, madre mía, se me va la vida en ello", explica Eva. Para ella, todo se basa en la empatía y en validar las emociones de los más pequeños.