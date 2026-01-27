25 años de la muerte de Pedro Carrasco, la leyenda del boxeo que está enterrado en Carabanchel

Pedro Juan Carrasco García fue un boxeador español de los años 60 y comienzos de la década de 1970. Poseía un boxeo fino y estilista, con mucho pundonor y golpes que se hicieron famosos, como lo fue el bolo punch, que le llevó a ser siete veces campeón de Europa (EBU) y una vez campeón del Mundo (WBC). Entre sus hitos, pasó a la historia por ser el único boxeador español que el Consejo Mundial de Boxeo ha incluido en su clasificación de los 40 mejores boxeadores de los últimos 40 años.

Portada diario AS, 6 de noviembre de 1971 / Archivo diario AS

En mayo de 1976 contrajo matrimonio en Cádiz con Rocío Jurado, con quien tuvo una hija. El matrimonio se separó en julio de 1989 y en agosto de 1996 Carrasco volvió a casarse con Raquel Mosquera. Como consecuencia de un ataque al corazón, falleció a los cincuenta y siete años.

Juventud en su Huelva natal

Pedro Carrasco nació el 11 de julio de 1943 en Alosno, Huelva. Con ocho años de edad se trasladó a Sevilla y un año después a São Paulo, en Brasil. Allí empezó a trabajar con catorce años en una fábrica de embalajes y, dos años más tarde, en contra de lo que quería su padre, se inició en el boxeo y compitió en el campeonato amateur del Club Manzoni.

De Brasil al estrellato

En una gira de su club amateur debutó como profesional a los diecinueve años en la ciudad de Imola, en Italia, ante Carlo Leggenda. Aquel día, el 24 de octubre de 1962, su rival no pasó del segundo asalto y Pedro colocó su primera victoria en su récord por la vía del nocaut técnico.

Tras varios combates en Italia, con una sola derrota por puntos ante el veterano Aldo Pravisani, siguió acumulando victorias consecutivas en Italia, España y Suiza. En 1966 se instaló en España donde continuó con su carrera como boxeador. Pronto se convirtió en un ídolo en todo el país.

Campeón de Europa

Ganó sus siguientes 24 combates (la mayoría por nocaut) y se convirtió por méritos propios en el retador oficial del Campeonato de Europa de boxeo de peso ligero. El 30 de junio de 1967 se proclamó campeón de Europa ante el danés Boerge Krogh, a quién también derrotó por nocaut técnico en el octavo asalto.

En su siguiente combate, el primero defendiendo su cinturón, venció a su único verdugo hasta la fecha, el italiano Pravisani, tras diez reñidos asaltos. Hizo varias defensas exitosas más entre las que destacó su pelea contra Miguel Velázquez en el Palacio de los Deportes de Madrid. El combate resultó siendo un espectáculo que llegó a los quince asaltos y en el que Carrasco salió vencedor a los puntos.

Tras ello, Pedro abandonó su título para ir en busca del campeonato mundial, aunque, mientras trabajaba para conseguir esa oportunidad, le dio tiempo a ganar el campeonato Europeo en una categoría superior (peso superligero) de las manos del francés René Roque.

Tercer campeón del mundo español

Y finalmente llegó la fecha esperada, el primero de una trilogía de enfrentamientos entre el español y el mayor rival de su carrera, el norteamericano Mando Ramos. Ambos disputaron el título mundial vacante del peso ligero, del Consejo Mundial de Boxeo. Al campeón anterior, el escocés Ken Buchanan, se le arrebató el título por discrepancias con el Consejo.

El 5 de noviembre de 1971 Pedro Carrasco se proclamó campeón del mundo al vencer por descalificación en el duodécimo asalto. Sin embargo, el resultado del combate, en el que Carrasco llegó a caer a la lona hasta en cuatro ocasiones, no contentó a los americanos, que exigieron una revancha.

La polémica rivalidad contra Mando Ramos

La revancha se celebró tres meses después, el 18 de febrero, en Los Ángeles. En esta ocasión la victoria fue por puntos para el americano, injusta para la opinión de gran parte del mundo del boxeo. Dos jueces dieron la victoria a Mando Ramos y uno, al español. Por ello se decidió celebrar un tercer combate, nuevamente en Madrid, el 28 de junio del mismo año.

En esa ocasión, Ramos fue superior, derribando a Carrasco en el primer y segundo asalto, y se llevó el triunfo por puntos, si bien un juez dio como ganador al español. Tras dos victorias más contra nuevos rivales por la vía del nocaut técnico, Pedro Carrasco colgó los guantes en diciembre de 1982 a los veintinueve años de edad.

Disputó un total de 110 combates como profesional, de los que ganó 105, perdió tres, e hizo dos combates nulos. Sigue siendo el boxeador español con más victorias consecutivas, con un récord en ese periodo de 93-0-1. El empate, de hecho, se produjo cuando llevaba 83 combates consecutivos ganando.

Enterrado en el cementerio de Carabanchel

Tras una vida privada que, en varias ocasiones, se hizo pública por el amor y desamor que mantuvo con la cantante Rocío Jurado, falleció en Madrid el 27 de enero de 2001, a los 57 años, por un infarto.

Fue enterrado en el panteón familiar Carrasco-García, ubicado en el cementerio parroquial de Carabanchel Bajo, donde también descansan sus padres.