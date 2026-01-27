El cine del barrio de Carabanchel donde se preestrena 'Aida y vuelta', con Paco León y Carmen Machi

Con la inconfundible sintonía que marcó a toda una generación y más de una década después de su despedida televisiva, ya era hora que volviera 'Aída'. Once años después del último capítulo emitido en Telecinco, la familia más caótica y popular del barrio de Esperanza Sur regresa, esta vez, a la gran pantalla con 'Aída y vuelta', una película que celebra el reencuentro de sus personajes y que ha elegido Carabanchel como escenario para su preestreno en Madrid.

El evento tendrá lugar hoy, a las 21:00 horas, en el Cine Yelmo de Islazul, uno de los espacios de referencia del distrito que acogerá en exclusiva este pase previo de la película antes de su llegada a los cines este viernes 30 de enero. La elección no es casual: Carabanchel ha sido históricamente uno de los barrios con mayor identificación con la serie.

Su director, Paco León, y su principal protagonista, Carmen Machi, estarán en el preestreno

El preestreno contará con la presencia de dos de sus personajes más icónicos. Por un lado, Paco León, que para esta cinta no solo dará vida a Luisma, sino que se ha puesto a los mandos como director; y Carmen Machi, la inolvidable Aída García. 'Aída y vuelta' supone el salto definitivo de la serie al cine y imagina cómo sería el rodaje de la serie en la actualidad, con tramas tanto dentro de la ficción como fuera de ella, con los propios actores y sus relaciones.

Según ha explicado Paco León en distintas entrevistas, la película mantiene el humor característico de la serie, pero adapta su mirada a un contexto actual, evitando algunos chistes que hoy ya no tendrían cabida y apostando por una comedia más consciente. Además, el guion recupera a personajes emblemáticos como Mauricio Colmenero (interpretado por Mariano Peña), Soraya (Miren Ibarguren) o Fidel (Eduardo Casanova), y explora cómo han evolucionado sus vidas desde que el barrio se despidió de ellos en la pequeña pantalla.

¿Cuándo y dónde es el preestreno de 'Aída y vuelta'?

El preestreno en Carabanchel este martes 27 de enero a las 21:00 horas se enmarca dentro de una estrategia que busca conectar la película con el público que la hizo posible —inspirado en el barrio real de Carabanchel Bajo y partes de Usera— apostando por un barrio popular y alejado de los circuitos más habituales de alfombras rojas. Un largometraje en homenaje a una serie que retrató, con humor y exageración, las contradicciones de la vida cotidiana en los barrios obreros de Madrid.

Este preestreno exclusivo en Madrid estará abierto al público mediante la compra de entradas. Mientras que también otras cinco ciudades españolas podrán disfrutar del preestreno: Barcelona, Valencia, Málaga, Bilbao y Tenerife.