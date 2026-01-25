¿Puedes lavar el coche en la calle en el barrio de Carabanchel? Ojo con la posible multa

Hasta hace años era algo habitual y hasta bien visto, lavar el coche en plena calle con una esponja y cubo en la mano. Sin embargo, esta práctica se convirtió en sancionable desde hace ya un tiempo. La preferencia, por distintas razones, que se tenga de lavar el coche a mano y no en el lavadero puede acarrear graves multas.

De hecho, estas sanciones en el distrito de Carabanchel están reguladas directamente por el Ayuntamiento de Madrid. La mayoría de personas recurre a esta práctica para ahorrar dinero. Sin embargo, acudir a un lavadero te supondrá mucho menos gasto que la cuantía por la que puedes ser multado.

¿Se puede lavar el coche en la calle? / iStock

Lavar el coche en la calle está regulado y sancionado

Lo que muchos conductores desconocen es que la limpieza de un vehículo en la calle está regulada por la ley y su sanción depende del municipio en el que te encuentres. Si no sabes esta información, el arrepentimiento de no haber ido a un lavadero especializado pesará tanto en tu conciencia como la multa correspondiente.

Esta normativa se basa en el artículo 4.2 del Reglamento General de Circulación que establece la prohibición de "arrojar, depositar o abandonar sobre la vía objetos que puedan entorpecer la libre circulación, parada o estacionamiento, hacerlos peligrosos o deteriorar aquella o sus instalaciones". A esto hay que añadir la vía pública.

Multas de hasta 1.500 euros por lavar tu coche en la calle

En cualquier caso, son los ayuntamientos de cada municipio los encargados de regular y sancionar estas prácticas. Dependiendo del lugar donde nos encontremos las cifras oscilan entre los 30 y los 3.000 euros.

En el caso de Carabanchel, la regulación le compete al Ayuntamiento de Madrid y su "Ordenanza Municipal de 2009 sobre Limpieza de los Espacios Públicos y Gestión de Residuos". En su artículo 14 expresa claramente que "está prohibido lavar o limpiar cualquier vehículo a motor en la vía pública".

La infracción estipulada a raíz del incumplimiento de dicha normativa se califica como grave, por lo que está sancionada con multas que van de 751 a 1.500 euros.

¿Dónde puedo lavar entonces mi coche en Carabanchel?

Esta normativa no solo afecta a la vía pública, sino que va más allá. Por ejemplo, también está prohibido y sancionado lavar el coche en un garaje comunitario o zona de comunidad de propietarios. La razón es similar. En el proceso se generan residuos y, además, se emplean recursos comunes como el agua o la luz.

Sin embargo, la situación cambia si se trata de un garaje privado. En este caso, si el garaje es propiedad exclusiva del dueño del vehículo, sí se podrá lavar sin problema alguno, ya que no está en la vía pública y los recursos utilizados son propios.

También está permitida la llamada "limpieza en seco", incluso en la vía pública. Es decir, el uso específico de productos sin agua y que no dejen residuos en el suelo está permitido, puesto que no dañas ni deterioras ninguna vía de circulación.

Eso sí, la forma más segura de evitar sanciones sigue siendo acudir a puntos de lavado autorizados, como los que ofrecen la mayoría de cadenas de gasolineras, donde se cumple con la normativa de gestión de residuos y reciclaje de aguas.