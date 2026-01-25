Entramos en las tripas de la supertuneladora 'Mayrit', que excavará casi seis kilómetros de la Línea 11 de Metro

En la calle Antonio Leyva, 36, en el barrio de Comillas (Carabanchel), se encuentra la gran tuneladora 'Mayrit'. Tiene 98 metros de longitud, pesa unas 1.500 toneladas y su complejidad impresiona hasta a los propios ingenieros.

Ha sido exclusivamente diseñada para esta obra faraónica y se ha traído en piezas desde la ciudad alemana de Schwanau. Llegaron en barco hasta Santander y posteriormente necesitaron 80 camiones por carretera hasta llegar a Madrid. Con ella, se contempla perforar la tierra para construir cinco estaciones de metro (nuevas y de enlace): Comillas, Madrid Río, Palos de la Frontera, Atocha y Conde de Casal.

Con casco y zapatos de seguridad, junto a José Luis Cadalso, ingeniero de caminos que se halla trabajando en el proyecto, bajamos decenas de escaleras para llegar hasta el epicentro de esta compleja maquinaria.

Un total de 29 metros de profundidad separan el día a día de los carabancheleros con esta tuneladora que mejorará las conexiones y comunicaciones de los alrededores. El frío, la humedad, las goteras y la escasa cobertura se hacen notar. Operarios trabajan sin parar. De hecho, nos cuentan que tienen varios turnos, con los que prácticamente las 24 horas del día hay personal trabajando: ingenieros industriales, ingenieros de caminos, operarios... "En lo que es el montaje de la tuneladora trabajarán unas 80 personas", explican.

En febrero se realizarán las primeras pruebas, y en marzo comenzará a excavar

"Nunca había estado en una obra ni con una maquinaria de este calibre", afirma contundente el ingeniero de caminos. Nos cuenta que "comenzamos en noviembre con el montaje y ya está montada al 100 %. En febrero se realizarán las primeras pruebas y en marzo a excavar el túnel". Actualmente, los trabajos están centrados en las conexiones eléctricas.

La tuneladora desde dentro: tornillo sinfín, sala de rescate, cabina de mando...

La tuneladora 'Mayrit' impresiona. Está formada por lo que es el escudo —de acero—, que es lo que perforará la tierra, y cinco carros en donde los trabajadores lo tienen todo: comedor, cabina de mando para ver cómo avanza la máquina pesada, sistema hidráulico, ventilación, y hasta una sala de rescate con capacidad para 20 personas.

Para los ingenieros, lo más complicado de montar y una de las piezas más importantes de la tuneladora es el llamado 'tornillo sinfín', que está inclinado y es el encargado de coger la tierra que se va perforando para, posteriormente, llevarla a una cinta que la traslada en zigzag hasta que llega a la superficie. En la imagen inferior se puede apreciar, por un lado, al tornillo y, por otro, a la cinta.

En la parte superior se encuentra el tornillo sinfín, y en la inferior la cinta que transportará la tierra / Juan Luis Martín

Otra sala fundamental de la tuneladora es la cabina de mando. Con hasta cinco pantallas, en una de ellas se observa cómo avanza la tuneladora, aunque esta tiene un sistema de guiado que hace que ella misma se vaya dirigiendo por dónde tiene que ir. En otra pantalla se puede apreciar cómo avanza la tierra por la cinta, en otra todos los datos de la máquina y en las dos restantes cámaras de toda la maquinaria. Esta sala es el ojo de halcón de la operación.

Cabina de mando de la tuneladora / Juan Luis Martín

Una vez se termine la obra, en principio y como nos cuentan los trabajadores, "se desmontará la tuneladora y no sabemos si se quedará en Madrid o irá a otro lugar".

Sin parar siguen todos los implicados en esta operación, que cambiará la vida a muchos madrileños y que nos ha dejado, hasta el momento, una impresionante tuneladora que, si todo sale bien, puede que sea la primera de muchas que se vean en la capital española.