Este es el punto de Madrid donde más conductores se confunden: "Ni con el GPS te salvas"

Hay una opinión que comparten la mayoría de los conductores de España: quien sabe conducir en Madrid sabe conducir en cualquier lado. Ya sea por la gran densidad de tráfico o por lo largas que son las distancias, la capital es la prueba de fuego para aprender a llevar el coche. Además, hay puntos de la ciudad especialmente complicados y en los que las equivocaciones son tan habituales como los aciertos, y uno de los más difíciles está en Carabanchel.

Este es el punto de Carabanchel en el que se confunden los conductores de Madrid

Cuando llevas el coche tienes que estar pendiente de muchos aspectos, como la normativa de la baliza V16, y en las redes sociales, muchos usuarios han coincidido de cuál es el punto de Madrid más complicado para conducir. Concretamente, ha sido en la aplicación X (anteriormente Twitter) donde se ha extendido esta polémica y los conductores han compartido sus malas experiencias en esta rotonda. Se trata de la glorieta de Marqués de Vadillo, en la salida que hay que coger para ir a Valencia, Badajoz, Toledo, Córdoba, Glorieta de Pirámides o Glorieta de Puerta de Toledo.

Marqués de Vadillo es una de las zonas más importantes en Carabanchel. Desde esta glorieta llegas a diferentes puntos de interés, tanto para el distrito como para el resto de la ciudad la avenida del Manzanares y las calles Antonio López, Antonio Leyva y General Ricardos, así como la Avenida de la Emperatriz Isabel.

Ha sido un usuario de X el que ha compartido una imagen de esta glorieta tan conocida de Carabanchel con una simple frase: "Todos los madrileños sabemos que aquí te la juegas de verdad". Desde su publicación, ya acumula en menos de 24 horas más de 6.000 'likes' y 308 respuestas en las que le dan la razón al afectado.

"Pues yo iba a la calle Mayor un día, pero reconozco que aquella paella en Valencia mereció la pena el que fuera incapaz de dar la vuelta en la A-3", "ni con navegador te salvas", "La he liado tantas veces allí, que ya no me confundo", "Cuando el examinador de la DGT está con ganas de suspender gente, te lleva a la rotonda de Marqués de Vadillo" o "Sabes por dónde entrar, pero no por dónde vas a salir" son algunas de las respuestas que se pueden leer en el post. Cuando otro usuario ha preguntado cuál es el problema de esa zona, otro le ha explicado el verdadero problema: "Hasta que no estás bajo esa señal no sabes donde hay que colocarse, al menos que ya lo conozcas bien y aparte suma que por ahí entran los que bajan General Ricardos y se unen por la derecha los de Antonio López, 100 coches y buses embutidos eligiendo carril".