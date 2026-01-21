Cambian las fechas de San Isidro 2026 en Madrid: empezará más tarde y se alargará más allá del 15 de mayo

Es una de las fiestas señaladas en rojo en calendario festivo de Carabanchel. Las Fiestas de San Isidro ya tienen fecha definitiva en Madrid para este año 2026. Después de que el pasado mes de noviembre la Junta Municipal de Carabanchel aprobara los festivos para este año, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho oficial el cambio de fechas de una de las fiestas más señaladas para los madrileños. De manera que este año las Fiestas de San Isidro comiencen más tarde que de costumbre y se extiendan hasta después del 15 de mayo.

Así, las fechas oficiales serán entre el viernes 8 y el domingo 17 de mayo, según lo acordado por las juntas de Centro y Carabanchel. En esta ocasión, la feria contará con diez días de festejos, lo que suponen menos días de los programados el año anterior, cuando la celebración arrancó el 3 de mayo.

La celebración se concentrará entre el segundo y tercer fin de semana de mayo. Es por ello que alargarán los festejos más allá del 15 de mayo hasta el domingo 17, ya que este año el día 15 al caer en viernes forma un puente con los días del fin de semana; lo que puede resultar atractivo para los madrileños que quieran vestirse de chulapos y disfrutar de las fiestas.

La pradera de San Isidro llena de gente el 15 de mayo de 2025 / H. G.

Fechas y organización San Isidro 2026

Mientras que el recinto ferial de San Isidro se extenderá del 8 al 17 de mayo en la pradera, los bares que quieran instalar barras auxiliares en sus establecimientos podrán hacerlo solo del 9 al 15 de mayo, según el decreto definitivo de la Junta de Carabanchel.

Los lugares de celebración del distrito afectados por esta decisión son el Parque de San Isidro y las siguientes calles colindantes:

Avenida de la Emperatriz Isabel, entre el número 1 y el 3, impares, del 2 y el 6, pares

Avenida de Manzanares, entre el número 58 y el 106, pares

Calle Alcaudón, entre el número 2 y el 56, y entre el 1 y el 39

Calle Alférez Juan Usera

Calle Amalarico

Calle Antonio Vico

Calle Arroyo de Valdecelada

Calle Cabo Nicolás Mur, entre el número 2 y el 32, y entre el 1 y el 21

Calle Carlos Daban

Calle Chindasvinto

Calle Comandante Fontanes, entre el número 63 y el 81

Calle de Alarico

Calle de Armengot

Calle de Gesaleico

Calle de los Comuneros de Castilla

Calle de San Cándido, calle de San Dámaso

Calle de Hacienda

Calle de San Pompeyo

Calle de Santa Saturnina

Calle del Gorrión

Calle Ervigio, entre el número 12 y el 36

Calle Eurico, entre el número 9 y el 13

Calle Eusebio Blasco

Calle Farolillo

Calle General Ricardos, entre el número 1 y el 50, pares e impares

Calle Invencibles

Calle Julián González

Calle Pablo Montesino

Calle Rascón, entre el número 1 y el 12

Calle Soldado José María Rey, entre el número 27 y el 61, pares e impares

Calle Vicente Quesada

Glorieta Marqués de Vadillo

Los paseos de San Illán y del 15 de mayo

Travesía Iván de Vargas y Vía Carpetana, entre el número 47 y el 57, impares

Simultáneamente, la Junta de Centro ha fijado las mismas fechas para la instalación de elementos auxiliares en bares y restaurantes. Estos establecimientos podrán desplegar sus espacios entre el 8 y el 17 de mayo, facilitando a los asistentes disfrutar de la fiesta en varias zonas emblemáticas del centro de Madrid.

Resto de fiestas de Carabanchel 2026:

Las Fiestas de San Isidro darán el "pistoletazo" de salida del calendario festivo del distrito. A estas le seguirán las Fiestas de San Pedro, del 25 al 29 de junio; las Fiestas del Carmen y Santiago, el "plato grande" del distrito que abarcarán del 16 al 26 de julio; mientras que el último fin de semana de septiembre tendrán lugar las Fiestas de San Vicente de Paúl, que ya se han convertido en una cita marcada en el calendario del distrito.