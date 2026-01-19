Carabanchel se convierte en el epicentro del cine español: cartelera y homenaje a José Coronado

Carabanchel vuelve a convertirse un año más en un punto de encuentro para los amantes del cine. Desde el pasado 15 de enero y hasta el próximo domingo, 25 de enero, se celebra una nueva edición de su Semana de Cine, una cita ya consolidada que celebra la creatividad, la diversidad y el talento audiovisual.

Las proyecciones comienzan hoy, lunes 19 de enero. A lo largo de esta semana el público podrá disfrutar, de manera gratuita, de nueve películas y 12 cortometrajes en los centros culturales Fernando Lázaro Carreter y San Francisco La Prensa.

Cartel 44ª Semana del Cine Español de Carabanchel / Instagram 'somoscarabanchel' y 'semanacinecarabanchel'

Una Gala de Inauguración marcada por el reconocimiento a dos grandes actores nacionales

La 44ª Semana de Cine Español de Carabanchel arrancó el pasado jueves con una gala inaugural que reunió a grandes nombres de la escena nacional cinematográfica. El concejal del distrito, Carlos Izquierdo, inauguró la gala poniendo en valor el origen del festival, que nació gracias al movimiento asociativo y popular.

En dicha gala, Izquierdo entregó el Premio Puente de Toledo al actor madrileño José Coronado, padrino de esta edición, en reconocimiento a su trayectoria profesional. Cabe recordar que el intérprete tiene en su haber dos Premios Goya, uno a mejor actor por su papel en No habrá paz para los malvados y otro a mejor actor de reparto con Cerrar los ojos.

José Coronado galardonado en la 44ª Semana del Cine Español de Carabanchel / FELIPE NOMBELA

La periodista Yolanda Flores fue la encargada de conducir la gala en la que también se otorgaron dos premios a medios de comunicación. El programa de RTVE 'Días de cine' y su director, Gerardo Sánchez, además del medio online Audiovisual 451 y sus directores, Irene Jiménez y David Sequera, por su compromiso con la difusión del cine español y el talento cinematográfico.

Un sentido homenaje a Charo López

La programación de la Semana de Cine de Carabanchel también albergó el 'Homenaje mujeres de cine', que reconoció la trayectoria de la actriz de televisión y teatro Charo López, por su papel en el cine español y en grandes películas como La colmena o Secretos del corazón, por la que obtuvo el Goya a mejor actriz de reparto.

Este largometraje de Montxo Armendáriz se proyectó el pasado sábado, 17 de enero, en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter, si bien también se pudo seguir simultáneamente desde el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

Cartelera de la 44ª Semana del Cine de Carabanchel

En cuanto a la cartelera, el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter proyectará a las 19:00 horas desde el lunes 19 hasta el domingo 25 de enero las películas seleccionadas, comenzando por Sorda, a la que seguirán Romería, La buena letra, Los Tortuga, La deuda, Siempre es invierno y Mi amiga Eva (18:30 h).

Por su parte, el Centro Cultural San Francisco La Prensa proyectará el 19 de enero La buena letra, el día 20 Los Tortuga y seguirán hasta el domingo 25: Sorda, La deuda, Mi amiga Eva (18:00 h), Romería y Siempre es invierno (19:30 h).

Las sesiones del fin de semana incluirán una proyección matinal de cine infantil. La película de animación La luz de Aisha podrá verse el sábado 24 en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter y el domingo 25 en el Centro Cultural San Francisco La Prensa. La otra sesión será Los futbolísimos 2: El misterio del tesoro pirata que podrá verse en La Prensa el sábado y en el Lázaro Carreter el domingo.

Esta edición incluye la 36ª edición del Certamen de Cortometrajes

El festival incluye la 36ª edición del Certamen de Cortometrajes que, como novedad, estrena categoría de animación. De un total de 138 obras presentadas, en la gala se han conocido los 12 cortometrajes finalistas que se proyectarán antes de cada película y que competirán por alzarse con el primer premio de este certamen.

Gala de Inauguración de la 44ª Semana del Cine Español de Carabanchel / FELIPE NOMBELA

Este concurso es considerado el segundo más importante de España en cuanto a premios y participantes. Los ganadores se darán a conocer en la 11ª edición de ‘La noche más corta’, el 23 de enero a las 22:00 h, en el Centro Cultural San Francisco La Prensa.

La Semana de Cine Español de Carabanchel culminará con una gala de clausura y acto de entrega de los premios del 36º Certamen de Cortometrajes, que se celebrará en el Centro Cultural Fernando Lázaro Carreter el 25 de enero a las 18:00 h.