De 60 céntimos en Vallecas a 1,25 en el centro: así es el precio de las porras en las churrerías madrileñas

Pocos dulces son tan sencillos y tan irresistibles como los churros. Crujientes por fuera, tiernos por dentro y perfectos para mojar en chocolate, café... Su magia no está en ingredientes complicados, sino en una combinación básica: harina, agua, sal y aceite.

Con solo estos cuatro elementos se crea uno de los desayunos más reconocidos de nuestra gastronomía. Y ahora, con el frío congelando a la Comunidad de Madrid, no hay cosa que apetezca más que refugiarse en un chocolate con porras. Aunque la tradición resiste, ahora cuesta unos céntimos más.

Con el precio del aceite de oliva y del azúcar disparados durante los meses más duros de la inflación, el coste de los churros y las porras casi se duplicó en las churrerías madrileñas en 2023: llegaron a ser hasta un 44% más caros que en 2022. Esta situación se ha mantenido, aunque de forma más estable, durante los últimos meses, lo que ha obligado a los maestros churreros a incrementar sus precios.

Madrid se distingue también por la cantidad de churrerías que llenan sus calles: 140 en total, frente a los 62 que contabiliza Barcelona, segunda en la lista.

El chocolate con churro es uno de los desayunos más tradicionales de nuestro país / ALBA VIGARAY

Quién paga más por los churros y las porras en Madrid

La Churrería Antonio (calle Sierra Vieja, 75), fundada en 1935 en el distrito madrileño de Villa de Vallecas, ha mantenido sus precios a lo largo de los años. Cuenta con una clientela fija que acude cada mañana a desayunar sus famosísimas ranas, elaboradas con porra, anís, azúcar y canela. El precio de los churros es de 0,30 euros, mientras que las porras cuestan 0,60 euros.

La Churrería de Miguel, que sirve desayunos a los vecinos de Carabanchel desde 1959, se ha convertido en una parada obligatoria para los amantes del churro de rueda. Y con precios populares para todos los bolsillos. El churro cuesta 0,50 euros, mientras que la porra 0,80 euros.

Aunque se paga un poco más que en otros establecimientos, los clientes lo tienen claro, como se puede leer en sus reseñas, son "las mejores porras de Madrid". Y en la Churrería Pérez prieto, en la calle Hilarión Eslava, en pleno barrio de Chamberí, el churro cuesta 0,60 euros, mientras que la porra está en 0,65.

En la milla de oro madrileña, La Antigua Churrería (Conde de Peñalver, 32, del barrio de Salamanca) mantiene la receta de sus bisabuelos. La porra clásica cuesta 0,85 euros y los churros 0,55 euros, un recordatorio de que, en la ciudad, cada barrio y cada establecimiento tiene su propia historia, su propio sabor y su propio precio. En Pozuelo de Alarcón, a poco más de 14 kilómetros de Madrid, el precio de los churros asciende a 60 céntimos, mientras que el de las porras se mantiene en la media de la zona, con 0,80 euros la unidad.

En el sur de la capital, en la Chocolatería Churrería Márquez, en Leganés, la porra cuesta 70 céntimos, mientras que el churro se mantiene en 50. En Fuenlabrada, en la Churrería Iris, un churro se mantiene en 0,40 euros y la porra 0,80.

En el centro de la capital cuestan más del doble que en el distrito de Vallecas

Una de las churrerías con más solera de la capital es San Ginés, que desde 1894 ofrece a madrileños y visitantes el tradicional chocolate con churros. Y eso se nota en el precio: la ración de seis churros cuesta 2,50 euros, el mismo precio que dos porras (1,25 euros cada una).

La ubicación inmejorable de sus tres locales y el público que acude a sus churrerías -en su mayoría turistas que visitan la ciudad- explican sus tarifas, que no pueden competir con los locales de toda la vida. Otra como la chocolatería 1902, en la calle San Martín del centro, la ración de cuatro churros vale 2,50, el mismo precio que tres porras (1,20 si se compra por unidad)