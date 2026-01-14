Carabanchel se vuelca con los vecinos afectados por la explosión: "Nos dejan a la suerte del seguro"

La explosión de gas ocurrida en la calle Azcoitia —que se cobró la vida de una mujer de 80 años— ha sacado a relucir, una vez más, el lado más solidario de los vecinos de Carabanchel. La deflagración obligó a las familias a abandonar sus viviendas, pero casi una semana después de la tragedia, el barrio se ha organizado rápidamente para prestar ayuda a las decenas de afectados.

Este martes por la tarde, los propios vecinos han puesto en marcha una recogida de ropa y productos de aseo para cubrir las necesidades más urgentes. "Hoy entre vecinos hemos hecho recogida y repartición de ropa y de productos de aseo a las familias", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA David, vecino de la primera planta del edificio afectado.

La respuesta no se ha limitado solo al inmueble dañado. Han sido muchos los vecinos de la colonia quienes se han acercado durante el día para donar lo que tenían a su alcance: ropa, artículos de higiene y otros productos básicos. Un gesto que ha servido para aliviar, al menos en parte, la difícil situación de quienes lo han perdido casi todo de un momento a otro, y llevan además más de 120 horas fuera de sus casas.

La incertidumbre, sin embargo, sigue siendo grande. Según cuenta David, por ahora solo se les ha ofrecido una solución provisional. "Llegado el momento, nos dejan a la suerte de cada seguro del hogar”, lamenta. El vecino reconoce que hay preocupación de muchas familias que no saben cuándo podrán volver a la normalidad. Sin embargo, según recalcan desde el Ayuntamiento de Madrid, se ha ofrecido alojamiento provisional a 39 afectados, ya que el resto contaba con alternativas habitacionales.

Recogida de enseres para los vecinos afectados por la explosión en la calle Azcoitia de Carabanchel / Cedida

Un juez investiga la explosión mortal de gas en un edificio en obras en Carabanchel

El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha abierto diligencias para investigar lo ocurrido el pasado viernes en un edificio en obras situado en la calle Azcoitia, en el distrito de Carabanchel, donde una explosión de gas dejó el fallecimiento de una mujer y al menos nueve heridos, han confirmado a Europa Press fuentes jurídicas.

El suceso se produjo después de las cuatro de la tarde en un inmueble de cuatro plantas que se encontraba en obras, con daños materiales significativos y el colapso parcial del forjado de la última planta.