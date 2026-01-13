Los vecinos de Carabanchel afectados por la explosión de gas tendrán una segunda oportunidad para recoger sus objetos personales

La actual situación de los vecinos de Carabanchel Alto afectados por la explosión del pasado viernes continúa generando incertidumbre y preocupación, a pesar de los avances en los trabajos técnicos y las reuniones informativas celebrados. En la tarde de ayer, los residentes desalojados, junto a vecinos del distrito, se reunieron con Carlos Izquierdo, concejal del distrito de Carabanchel, para actualizar la información sobre el estado de sus viviendas y las opciones de realojo y apoyo municipal.

La explosión de gas ocurrida en el número 36 de la calle Azcoita no solo cobró la vida de una mujer de 80 años y dejó nueve personas heridas, sino que también obligó a desalojar a 50 vecinos de sus viviendas ante el riesgo de colapso estructural de la finca. Desde entonces, los vecinos han permanecido fuera de sus hogares mientras los servicios técnicos evaluaban los daños y la estabilidad del inmueble. De estos, son 39 los afectados que están bajo el amparo del ayuntamiento, mientras que el resto rechazaron voluntariamente la ayuda municipal al tener recursos propios.

La extracción de los enseres está siendo llevada a cabo por un robot

En la reunión celebrada ayer por la tarde, Izquierdo explicó a los afectados que los trabajos técnicos continúan avanzando, pero de forma "compleja" y lenta, ya que los operarios no han podido acceder al interior del edificio debido a lo deteriorada que quedó la estructura tras el impacto. Esto también ha supuesto dificultades para la extracción de los enseres de los vecinos, un proceso que se está llevando a cabo "con un robot", detalló Izquierdo.

Explosión en Carabanchel / Ayuntamiento de Madrid

De momento, solo se han podido extraer los enseres de los vecinos de la cuarta planta —donde tuvo lugar la explosión— y, de manera progresiva, se irán extrayendo los de las demás plantas para colocarlos en unas carpas donde los propietarios podrán recogerlas. Para facilitar este proceso, el ayuntamiento ha habilitado un sistema por turnos en el que los residentes podrán recoger sus pertenencias una vez que los técnicos lo consideren seguro. Izquierdo subrayó que esta operación se lleva a cabo “con todas las medidas de precaución, de protección y de seguridad para los trabajadores y para las propias viviendas”.

Estado actual del edificio

Tras comenzar el sábado con los trabajos de demolición y desescombro de la última planta del edificio, los técnicos han observado que "el muro de carga está destrozado". Sin embargo, el ayuntamiento descarta una demolición completa porque "son viviendas de vecinos que hay que mantener", continuaba el concejal. De hecho, los técnicos trabajan por "salvar el edificio con labores de aseguramiento y descombrado".

Además, el concejal confirmó que el Consistorio ha activado una asistencia jurídica gratuita a los afectados, con el objetivo de que puedan gestionar con sus seguros los procedimientos de realojo y las reclamaciones de responsabilidad correspondientes. Mientras tanto, el edificio sigue acordonado y bajo intervención de los servicios de emergencia y de los equipos técnicos del ayuntamiento.