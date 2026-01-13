Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar la explosión de gas que dejó una fallecida y nueve heridos en Carabanchel

Han pasado cinco días desde que todo saltara por los aires el número 36 de la calle Azcoita del barrio de Carabanchel Alto. El incidente, que provocó la muerte de una mujer de 80 años y nueve personas resultaron heridas, sigue provocando incertidumbre y preguntas entre los vecinos del distrito de Carabanchel acerca de cómo ocurrió.

Tras la reunión informativa de la jornada de ayer, en la que el concejal de distrito Carlos Izquierdo informó de la situación actual a los vecinos del barrio, hoy el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha abierto ha iniciado oficialmente diligencias para esclarecer los hechos que rodearon al suceso.

De esta manera, se buscará determinar las causas concretas que provocaron la detonación; así como las posibles responsabilidades y las circustancias exactas. Los hechos se desencadenaron sobre las 16.15 horas del viernes, cuando una fuerte deflagración sacudió el inmueble provocando el colapso parcial de la cuarta y última planta y dañando seriamente la estructura de la vivienda afectada. El estallido fue tan potente que vecinos del barrio lo describieron como “un temblor” seguido de una "gran explosión" que sacudió la zona.

Imagen del edificio de Carabanchel. / EPE

El Consistorio ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los vecinos afectados

Desde el momento del accidente, se activó un amplio dispositivo de emergencias: bomberos, Samur-Protección Civil, Summa 112 y Policía Municipal acudieron al lugar para estabilizar la zona, rescatar a los heridos y asegurar el edificio. Pese a los esfuerzos, las labores de acceso al interior siguen siendo complejas y a los daños estructurales que presenta la finca, tal y como explicó el concejal de distrito Carlos Izquierdo a los vecinos en una reunión que tuvo lugar en la tarde del lunes.