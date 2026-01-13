Un juzgado de Madrid abre diligencias para investigar la explosión de gas que dejó una fallecida y nueve heridos en Carabanchel
El Consistorio ha anunciado que ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los vecinos afectados que desde este martes han organizado turnos para recoger sus pertenencias bajo la supervisión de los técnicos
Han pasado cinco días desde que todo saltara por los aires el número 36 de la calle Azcoita del barrio de Carabanchel Alto. El incidente, que provocó la muerte de una mujer de 80 años y nueve personas resultaron heridas, sigue provocando incertidumbre y preguntas entre los vecinos del distrito de Carabanchel acerca de cómo ocurrió.
Tras la reunión informativa de la jornada de ayer, en la que el concejal de distrito Carlos Izquierdo informó de la situación actual a los vecinos del barrio, hoy el Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid ha abierto ha iniciado oficialmente diligencias para esclarecer los hechos que rodearon al suceso.
De esta manera, se buscará determinar las causas concretas que provocaron la detonación; así como las posibles responsabilidades y las circustancias exactas. Los hechos se desencadenaron sobre las 16.15 horas del viernes, cuando una fuerte deflagración sacudió el inmueble provocando el colapso parcial de la cuarta y última planta y dañando seriamente la estructura de la vivienda afectada. El estallido fue tan potente que vecinos del barrio lo describieron como “un temblor” seguido de una "gran explosión" que sacudió la zona.
El Consistorio ofrecerá asistencia jurídica gratuita a los vecinos afectados
Desde el momento del accidente, se activó un amplio dispositivo de emergencias: bomberos, Samur-Protección Civil, Summa 112 y Policía Municipal acudieron al lugar para estabilizar la zona, rescatar a los heridos y asegurar el edificio. Pese a los esfuerzos, las labores de acceso al interior siguen siendo complejas y a los daños estructurales que presenta la finca, tal y como explicó el concejal de distrito Carlos Izquierdo a los vecinos en una reunión que tuvo lugar en la tarde del lunes.
El incidente obligó a desalojar a 50 vecinos —del número 36 y 38 de la calle Azcoita— ante el riesgo de colapso estructural de la finca. El Ayuntamiento de Madrid, a través de Samur Social, ha proporcionado alojamiento temporal a los vecinos que así lo han solicitado. Anoche fueron alojadas un total de 48 personas, según informan fuentes municipales a El Periódico de España. Asimismo, el Consistorio ha anunciado que ofrecerá asistencia jurídica gratuita para que los vecinos puedan gestionar sus reclamaciones ante las compañías de seguros. De igual forma, las familias afectadas tienen a su disposición aistencia psicológica.
- La primera catedral gótica de España está tan solo a una hora de Madrid: sus obras empezaron en el 1170 y se prolongaron durante siglos
- La pizarra de Xabi Alonso marca el camino a un Real Madrid aún por construir y asegura su continuidad al frente del banquillo
- Escepticismo entre los vecinos ante el inicio de las obras de la Operación Campamento: 'Por 200.000 euros, también es imposible comprar una vivienda
- Quién es Noemí Navarro, la influencer alcalaína que está detrás del lanzamiento de la primera Barbie con autismo
- Almeida advierte al Gobierno: 'Sin el Ayuntamiento de Madrid no va a poder mover un solo ladrillo en Campamento
- Xabi Alonso se harta de Florentino y Arbeloa le sustituye en el Real Madrid
- De la A-5 a la nueva estación de la L10 y zonas verdes para coser el suroeste de Madrid: los proyectos vinculados a la Operación Campamento
- Del dardo de RickyEdit a los cánticos contra Sánchez: esto es todo lo que ha pasado en los polémicos Army Awards 2026 celebrados en Madrid