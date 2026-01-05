¿Habrá otra Filomena en la Comunidad de Madrid este 5 de enero? Esto dicen los expertos de la AEMET

Este lunes 5 de enero, víspera de Reyes, ha amanecido con aviso amarillo por nevadas en la Comunidad de Madrid. Y sí, esta era una previsión que venía advirtiendo la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) desde hace unos días, y al final los pronósticos se han cumplido.

El día en el que tiene lugar la tradicional Cabalgata de Reyes Magos ha comenzado con temperaturas muy frías y nieve en cotas bajas que se ha dejado ver en algunos barrios o zonas de la capital, como en la Sierra o en el corredor del Henares. Las previsiones establecen que podría nevar en cualquier cota hasta mediodía.

Vista de la nieve caída en Madrid este lunes desde el mirador de Los Santos de la Humosa. / EFE/ Fernando Villar

De hecho, desde el Ayuntamiento se ha puesto en marcha un dispositivo preventivo que ha estado trabajando durante toda la noche y ha ayudado a que la nieve, que comenzó a caer hacia las cuatro de la madrugada, no haya causado ningún desperfecto hasta el momento.

Una mejora a lo largo del día, pero se mantiene el frío

Sin embargo, la jornada de este lunes se espera que sea predominantemente con cielos nubosos o cubiertos por la mañana, tendiendo a poco nuboso a partir del mediodía. A partir de ese momento no se esperan precipitaciones de ningún tipo, ni nieve ni lluvia, si bien las temperaturas seguirán siendo bajas (3º C).

Así, las temperaturas mínimas oscilarán entre los -1 y -3 grados, siendo bajo cero en las principales localidades de la Comunidad de Madrid. Por su parte, las máximas que se quedarán entre los 3 grados en la zona de la Sierra y 7 grados en Aranjuez y alrededores.

Para el día mañana, 6 de enero, se espera que la nieve abandone por completo la capital, teniendo un día libre de nubes. Eso sí, las previsiones de la AEMET dan todavía temperaturas más bajas para el día de Reyes, con mínimas que pueden llegar a los 2 °C.

La borrasca 'Francis' no será como Filomena

Si bien la actual borrasca 'Francis' está haciéndose notar en diferentes puntos de la capital con especial incidencia durante la madrugada de hoy, no se espera que llegue a desatar un temporal tan severo como el que sucedió hace apenas un lustro con Filomena.

Se espera que estas nevadas se queden en unos casos localmente significativos, sobre todo en zonas del este de la Comunidad, la Sierra y algunos barrios de Madrid Capital. Sin embargo, no se espera nada parecido a lo que ocurrió en enero de 2021.

Archivo - Catedral de la Almudena durante la gran nevada provocada por la borrasca ‘Filomena’, en Madrid (España), a 9 de enero de 2021. / Irina R.H. - Europa Press - Archivo

Para el resto de la semana, se espera que las nevadas puedan continuar en la Sierra hasta el miércoles, con cierta inestabilidad general, pero de menor intensidad hasta mitad de semana. Eso sí, las precipitaciones volverán al final de la semana, pero en esta ocasión en forma de lluvias.

Balance positivo del seguimiento en Madrid

El dispositivo preventivo ante la nevada prevista en la capital del país, propuesto por el Ayuntamiento, ha estado funcionando desde las 20:00 horas del día de ayer. En total, 154 máquinas han esparcido sal en las vías principales y en puntos estratégicos como accesos a hospitales y túneles. Se estima que se han podido esparcir más de 800 metros cúbicos de sal y salmuera.