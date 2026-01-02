Tras la tragedia de Carabanchel: ¿Cómo se debe actuar ante un incendio en casa?

Carabanchel se ha despertado este viernes con una noticia devastadora: la muerte de tres personas —una mujer de 90 años y sus dos hijos, de 66 y 56— tras el incendio declarado de madrugada en su vivienda. Según las primeras informaciones, dos de las víctimas fallecieron por inhalación de humo y la tercera como consecuencia de las quemaduras provocadas por el fuego que arrasó el inmueble.

El suceso ha vuelto a poner el foco en una realidad: los incendios domésticos, muchos de ellos durante la noche mientras los ocupantes duermen y el fuego puede propagarse sin ser detectado a tiempo. Más allá de este caso concreto, los Bomberos de la Comunidad de Madrid recuerdan que existen una serie de recomendaciones generales para actuar ante este tipo de emergencias, ya sea en la propia vivienda o en la de un vecino.

¿Cómo actuar ante un incendio en una vivienda?

Los servicios de emergencia insisten en que, ante cualquier incendio —olor a quemado, humo o llamas visibles—, lo primero es avisar al 112. A partir de ahí, la actuación dependerá de si el fuego se encuentra dentro de la vivienda o en el exterior, pero siempre priorizando la seguridad personal.

¿Cómo actuar ante un incendio en una casa? / Comunidad de Madrid

Uno de los errores más comunes es intentar apagar el incendio sin los medios adecuados o perder tiempo recogiendo objetos personales. Los bomberos recuerdan que cada segunda cuenta, por ellos se han de seguir las pautas esenciales:

Llamar inmediatamente al 112 en cuanto se detecte fuego, humo u olor a quemado.

No usar el ascensor bajo ningún concepto; siempre utilizar las escaleras si se puede evacuar con seguridad. Nunca subir escaleras hacia arriba

bajo ningún concepto; siempre utilizar las escaleras si se puede evacuar con seguridad. Nunca subir escaleras hacia arriba Cerrar puertas al salir, ya que frenan la propagación del fuego y del humo.

ya que frenan la propagación del fuego y del humo. Si hay humo en las escaleras, regrese a su casa.

En el caso de quedarse atrapado en su casa a causa del incendio provocado en la casa de un vecino:

Sellar rendijas de la puerta principal con toallas o ropa mojada para evitar la entrada de humo.

con toallas o ropa mojada para evitar la entrada de humo. Diríjase a una habitación ventilada lo más alejada del fuego.

lo más alejada del fuego. Si hay mucho humo, avance a gatas tapándose la boca y la nariz.

y la nariz. Pida ayuda desde la ventana o balcón y espere las indicaciones de los bomberos

El humo es la causa que provoca la mayoría de muertes en un incendio

Uno de los aspectos en los que más insisten los bomberos es el peligro del humo, responsable de la mayoría de las muertes en incendios domésticos. El humo provoca desorientación, reduce drásticamente la visibilidad y puede causar pérdida de conciencia en pocos minutos.

Además de saber cómo actuar durante un incendio, la prevención es clave para reducir riesgos. Los bomberos aconsejan revisar periódicamente las instalaciones eléctricas, no sobrecargar enchufes, extremar la precaución con estufas, braseros y velas, y evitar aparatos eléctricos durante la noche.

La instalación de detectores de humo en pasillos y zonas comunes del hogar es una de las medidas más eficaces para detectar un incendio a tiempo y tener un mayor margen de reacción.