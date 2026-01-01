Planeta Ganga, la tienda que pone al alcance de todos ‘outfits de cine’: de la gran pantalla a nuestros armarios

Entre perchas repletas de vestuario de sets de películas y recuerdos de rodajes, María Arellano ha levantado en Carabanchel un espacio único: Planeta Ganga, donde cada prenda cuenta su propia historia. El proyecto nace de su pasión por la moda y el cine, pero también de una vivencia personal. Tras años trabajando en productoras como DeAplaneta y EGEDA, María dejó su carrera cuando nació su hija Mafalda Carbonell, con problemas de movilidad.

Durante la pandemia decidió reinventarse y dar una nueva vida a la ropa usada en películas y series. Gracias a sus contactos en el sector, ha reunido prendas de títulos como Culpa Nuestra, Torrente o producciones de Zeta Studios, como la serie Élite. Parte de los beneficios se destinan a la ONG del doctor Tomás Epeldegui, el médico que ayudó a Mafalda, a quien dedica el proyecto.

María Arellano abre las puertas de Planeta Ganga a El Periódico de España para enseñarnos todas las reliquias del cine que guarda / María Saiz

A estas prendas que terminaban cogiendo polvo en almacenes tras los rodajes, se suma también la ropa de amigos y cercanos a María que forman parte de la industria. Todo con el objetivo de que "sea ropa accesible para todos", confiesa María. Y es que sus precios acompañan esta misión, con un coste asequible encontrando conjuntos por apenas 20 euros. Mientras que buscando la prenda más cara de toda la tienda... María señala una cazadora de Guess, por un precio de 100 euros.

Los tres pilares del proyecto

María explica a El Periódico de España los "tres pilares fundamentales sobre los que se ostentan el proyecto", estos son:

Sostenibilidad: Reutilizan ropa usada en sets de rodajes y cada prenda recibe una "segunda vida"

Reutilizan ropa usada en sets de rodajes y cada prenda recibe una "segunda vida" Solidaridad: Parte de los beneficios se donan cada mes a la ONG del doctor Tomás Epeldegui (ONG COEM Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo)

Parte de los beneficios se donan cada mes a la ONG del doctor Tomás Epeldegui (ONG COEM Cirujanos Ortopédicos de España para el Mundo) Inclusión: Colaboran con la Fundación Adecco para que en la tienda trabajen personas con discapacidad

"Esto no es una tienda, es una experiencia", continúa. Y es que, además de vender ropa, el espacio cuenta con un pequeño rincón con sillones para sentarse y leer los guiones originales de trabajos de Mafalda Carbonell o Santiago Segura, como por ejemplo Torrente 3. Además de contar ya con dos patrocinadores volcados en el valor solidario del proyecto: las chuches de Miguelañez y Café Baqué.

Dos vestidos y una estatuilla de Massiel donados por la propia cantante / María Saiz

Una especie de museo del cine donde también tiene su espacio los vestidos de Massiel, donados por la propia cantante y una estatuilla que ha recorrido mundo. "Los Javis se la regalaron a Amaia y Alfred para que les diera suerte en Eurovisión, una vez volvieron se la devolvieron a los Javis y estos a su dueña originaria, Massiel, quien también me la dio para que la pusiera en la tienda". Estas reliquias no están a la venta, ya que forman parte del decorado que en cierta medida hacen única a la tienda.

A este rincón, se suman otras reliquias del cine como las camisetas personales de Santiago Segura, varias camisetas de Perdita Durango y Acción Mutante de Álex de la Iglesia o prendas personales de Mikel Erentxun. Además de vestidos cedidos de la actriz Macarena Gómez o el vestido que la diseñadora y actriz Cristina Rodríguez llevó a los Premios Goya en 2020.

'La colección estrella': las prendas de la saga Culpables

La saga de Prime Video, protagonizada por Nicole Wallace y Gabriel Guevara, es uno de los éxitos de la plataforma. En la tienda han llegado a tener clientas esperando una hora antes de abrir para abrir prendas específicas, confiesa María. "Un corsé de Nicole Wallace o uno de sus vestidos en la última de las tres películas".

Con las obras de la tienda "a punto de terminar" la visión final del espacio va cogiendo la forma que siempre pensó María. Y ahora su sueño es que este rincón se convierta en un lugar donde la moda sirva para transformar vidas.