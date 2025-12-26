Robe Iniesta, de momento, no dará nombre al centro cultural de Carabanchel: el PP pide solicitar permiso a sus familiares

El nombre de Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes del rock español contemporáneo, no dará, al menos de momento, nombre a un centro cultural en Carabanchel (Madrid). El ayuntamiento ha rechazado la propuesta presentada por Más Madrid tras el voto en contra del Partido Popular, que ha argumentado la necesidad de consultar previamente a la familia del músico antes de impulsar un reconocimiento de este tipo.

Sí tendrá una placa conmemorativa en el distrito de Carabanchel

Donde sí habrá homenaje es en Carabanchel, un barrio estrechamente ligado a los inicios de Extremoduro. El consistorio colocará una placa conmemorativa en el local que albergó la mítica sala Sukursal Rock.

Fue allí donde la banda ofreció su primer concierto en solitario, el 8 de noviembre de 1991, un hito que marcó el arranque de una de las trayectorias más influyentes del rock nacional.

Desde Más Madrid defendieron la iniciativa recordando que Robe Iniesta siempre reivindicó la cultura como motor de los barrios y el acceso a espacios culturales de proximidad. Vox también reconoció el peso artístico del músico, subrayando que su legado trasciende ideologías.

Sin embargo, el rechazo del Partido Popular ha frenado de momento la iniciativa del centro cultural. Su portavoz municipal insistió en que no se puede avanzar sin conocer la opinión de la familia del artista y sin confirmar si el propio Robe Iniesta estaría de acuerdo con ese tipo de reconocimiento institucional.

Así, por ahora, Madrid rendirá homenaje al cantante de forma parcial: una placa para recordar el origen de Extremoduro en Carabanchel, pero sin un espacio cultural que lleve su nombre. Un reconocimiento que sus mayores fanáticos en la ciudad esperan que llegue más pronto que tarde.