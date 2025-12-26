HOMENAJE
Robe Iniesta, de momento, no dará nombre al centro cultural de Carabanchel: el PP pide solicitar permiso a sus familiares
Tras su fallecimiento el pasado 10 de diciembre, los homenajes no han cesado al cantante placentino
El nombre de Robe Iniesta, una de las figuras más influyentes del rock español contemporáneo, no dará, al menos de momento, nombre a un centro cultural en Carabanchel (Madrid). El ayuntamiento ha rechazado la propuesta presentada por Más Madrid tras el voto en contra del Partido Popular, que ha argumentado la necesidad de consultar previamente a la familia del músico antes de impulsar un reconocimiento de este tipo.
Sí tendrá una placa conmemorativa en el distrito de Carabanchel
Donde sí habrá homenaje es en Carabanchel, un barrio estrechamente ligado a los inicios de Extremoduro. El consistorio colocará una placa conmemorativa en el local que albergó la mítica sala Sukursal Rock.
Fue allí donde la banda ofreció su primer concierto en solitario, el 8 de noviembre de 1991, un hito que marcó el arranque de una de las trayectorias más influyentes del rock nacional.
Desde Más Madrid defendieron la iniciativa recordando que Robe Iniesta siempre reivindicó la cultura como motor de los barrios y el acceso a espacios culturales de proximidad. Vox también reconoció el peso artístico del músico, subrayando que su legado trasciende ideologías.
Sin embargo, el rechazo del Partido Popular ha frenado de momento la iniciativa del centro cultural. Su portavoz municipal insistió en que no se puede avanzar sin conocer la opinión de la familia del artista y sin confirmar si el propio Robe Iniesta estaría de acuerdo con ese tipo de reconocimiento institucional.
Así, por ahora, Madrid rendirá homenaje al cantante de forma parcial: una placa para recordar el origen de Extremoduro en Carabanchel, pero sin un espacio cultural que lleve su nombre. Un reconocimiento que sus mayores fanáticos en la ciudad esperan que llegue más pronto que tarde.
- Más Madrid propone la creación de supermercados públicos municipales para contener la inflación de los alimentos
- Tensión en el puerto de Cotos con 'centenares' de atrapados en la nieve: 'Tiene que venir la Guardia Civil
- Los vecinos de Torrejón se movilizan contra la Ronda Sur por pasar a 12 metros de las casas próximas
- Nochebuena trágica en Madrid: un menor y un hombre mueren por arma blanca en Puente de Vallecas y Chamberí
- ¿Qué supermercados de Madrid abren en Nochebuena y Navidad? Horarios de apertura y cierre de Mercadona, Carrefour, Lidl, Ahorramás, Alcampo...
- 5 vinos 'a prueba de cuñados': regalos de última hora de Navidad con los que siempre quedas bien
- Tercer muerto en una Navidad trágica en Madrid: la Policía detiene a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en Leganés
- Madrid estrena barrio: Los Berrocales abre sus calles y parques y recibirá a sus primeros vecinos en 2026