SU GRAN ILUSIÓN

Ni la muñeca de moda ni la última consola: el emotivo deseo que piden los niños de Carabanchel en esta Navidad

Los alumnos de Primaria del Colegio Capitán Cortés, en Carabanchel, comparten sus deseos e ilusiones para esta Navidad, destacando la importancia de la familia

Ni la muñeca de moda ni la última consola: el emotivo deseo de los niños de Carabanchel para esta Navidad / Regina Ruiz

Regina Ruiz

La Navidad es una época especial para la gran mayoría de personas, pero quienes lo viven con intensidad e ilusión, de verdad, son los niños. Carabanchel es un distrito con una extensa programación navideña y así lo viven también sus vecinos. Prueba de ello es uno de sus colegios de referencia: Capitán Cortés.

Muy cerca de la plaza de la Junta Municipal, pleno corazón del distrito, este centro educativo de 75 años de trayectoria recibe a La CRónica de Carabanchel para que sus niños de Primero de Primaria nos compartan cómo viven las Fiestas y sus momentos favoritos.

Así viven la Navidad los niños de Carabanchel

A la pregunta de "¿A quién le gusta la Navidad?" todas las respuestas son manos levantadas con entusiasmo. Y es que Luna, Emmanuel, Luca, Brunella, Nayra, Balqis, Rodayna y el resto de alumnos que forman parte del Colegio Público Capitán Cortés tienen por delante un mes de diciembre cargado de actividades navideñas para las que no pueden esperar.

A pesar de que sus familias tienen orígenes muy diferentes, todos celebran Navidad. Rodayna, que afirma con orgullo ser marroquí, responde con un energético "Claro" a la pregunta de si le gusta esta época. Tiene muchas ganas de que empiecen las vacaciones porque va a viajar de sorpresa a ver a su familia en Marruecos: "Ellos se van a emocionar mucho porque cuando nos fuimos se pusieron muy tristes. Me encanta, porque voy a ver a mi primita de un año que es muy bonita y tiene los ojitos azules".

Los niños del colegio Capitán Cortés de Carabanchel dialogan sobre la Navidad

Los niños del colegio Capitán Cortés de Carabanchel dialogan sobre la Navidad / Regina Ruiz

No es la única que harás las maletas este diciembre, Emmanuel comparte emocionado que en unos días viajará a Colombia. Luca va a participar en la Cabalgata de Reyes lanzando caramelos y no puede esperar para que llegue.

Algunos cambian las uvas por "gusanitos" o gominolas, otros quieren ponerse pelucas, adornos o lanzar petardos, hay algo que todos comparten: la ilusión por compartir tiempo con los seres queridos que no pueden ver.

El único deseo de los niños de Carabanchel para esta Navidad

La CRónica de Carabanchel le preguntó a los niños del Colegio Público Capitán Cortés qué deseo de Navidad querían cumplir sí o sí. Con alumnos de seis años puedes esperar que te respondan la última muñeca de moda, una consola o un divertido juego de mesa, pero los de pequeños de este centro sorprenden y mucho.

Los niños de Carabanchel quieren ver a sus seres queridos por Navidad

Los niños de Carabanchel quieren ver a sus seres queridos por Navidad / Regina Ruiz

En lo primero que pensaron todos es en volver a ver a sus seres queridos que ya no están. "Yo quiero ver a mi abuelo y a mi abuela porque están en el cielo", "Yo quiero ver a mi primita y a mi abuelito que ya están en el cielo", "Yo quiero ver a mi tía que se fue al cielo" o "Quiero ver a mi abuelo que se fue al cielo" son los comentarios más repetidos entre los pequeños.

Explican que los echan de menos y que tienen muchas cosas que contarles. Rodayma los recuerda con un gran cariño y dice que se pone triste al pensar en ellos, pero al segundo se acuerda de lo positivo y celebra poder ver al resto de sus seres queridos durante estas fechas. A pesar de su corta edad, viven con naturalidad los golpes de la vida y los asumen con una sonrisa como mayores.

Con los abuelos, los padres o amigos, pero todos cuentan entusiasmados que ya han ido a ver las luces de Navidad. Algunos se sorprenden de tener al lado de casa adornos tan bonitos y piden que se queden todo el año, porque ven los árboles "demasiado bonitos así". Tienen claro que es su plan favorito en estas fechas.

