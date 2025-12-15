Carabanchel estrena el ‘nuevo’ parque Manolito Gafotas: así es el pulmón verde que cambiará el distrito

La transformación del Parque Manolito Gafotas es uno de los proyectos más grandes y esperados del distrito. El objetivo era mejorar el ocio de los vecinos, ofreciéndoles un espacio verde y sostenible que ayudará a que tengan una mejor calidad de vida. Ahora es una realidad y Carabanchel ya ha estrenado este icónico espacio.

Se trataba de una obra muy demandada por los vecinos de la zona. Una reurbanización que va a cambiar su vida social en el distrito, podrán disfrutar de uno de los espacios más versátiles de la ciudad.

Es un proyecto importante porque también minimizará, todavía más, los problemas ambientales de la M-40. Esta transformación pretende convertir al Parque de Manolito Gafotas en el gran “pulmón verde” de Carabanchel, gracias a su dotación de árboles. Además de ser sostenible, será accesible para todas las personas.

Carabanchel estrena el nuevo parque Manolito Gafotas

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, acompañado de la delegada de Obras y Equipamientos, Paloma García Romero, y el concejal de Carabanchel, Carlos Izquierdo, han visitado el parque lineal Manolito Gafotas, para celebrar el final de su renovación integral antes del plazo previsto. La intervención en este espacio ha supuesto una inversión de 4,4 millones de euros y ha mejorado una superficie de más de 116.000 m² y 2,7 kilómetros de longitud.

Las obras de reurbanización han consistido en la renovación de los pavimentos, la actualización de los itinerarios peatonales y la restauración paisajística con especies vegetales autóctonas. Todo ello, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales del entorno.

El concejal de distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, reconoció a La CRónica de Carabanchel que era una zona forestal que estaba "muy abandonada y deteriorada" y que su única función era la de barrera acústica entre la M-40 y los vecinos de la zona. El representante explica que "es probablemente el parque más grande que se está haciendo ahora en la ciudad de Madrid. Va a tener zonas de todo tipo" y lo define como un "proyecto ambicioso". Para Izquierdo, es una de las prioridades para impulsar Carabanchel.

En 1999, se construyeron numerosas viviendas en la zona. Conforme iban llegando los nuevos vecinos, descubrían que el parque no terminaba de despegar. Fue en 2003 cuando deciden celebrar arboladas con ayuda de asociaciones y traer ellos la vida verde.

Las novedades que incluye el proyecto Tres nuevos recorridos longitudinales este-oeste

Una senda urbana para peatones

Una senda forestal para ciclistas, bidireccional

Una senda forestal de carácter peatonal.

Nuevas áreas de juegos infantiles y de ejercicio para mayores

Zonas de petanca

Área de calistenia

Merenderos con zonas de sombra

Una pista de baile

Al estar pegado a esta carretera tan concurrida, su única misión hasta la fecha, además de ser zona de aparcamiento, era proteger a las comunidades de vecinos de la zona de toda la contaminación acústica y ambiental que generaba el tráfico. Por eso, está clasificado como "forestal" y su diseño es en forma de franja, separando la M-40 de Carabanchel Alto. Se trata de un parque que no tiene vegetación en el que no hay vida social.

Estos árboles cubrirán las necesidades de oxígeno de más de 1.220 personas

Las personas necesitamos entre 300 y 600 litros de oxígeno a la hora, es decir, de 7.200 a 14.400 litros en todo el día. Esa cantidad vital para el ser humano cada 24 horas la generan 22 árboles. La cifra aproximada de este elemento que producen los árboles en un día está entre los 320 y los 360 litros. Por tanto, con la nueva dotación del Parque Manolito Gafotas, más de 1.220 personas tendrían cubiertas sus cuotas de oxígeno y se producirían más de 8,6 millones de litros.

Un solo árbol puede absorber entre 10 y 30 kgs de CO₂ al año, mientras que cada persona en España emite unas ocho toneladas de contaminación en ese mismo espacio de tiempo.

Madrid puede presumir de ser una de las ciudades del mundo con más árboles. Según cifras del Ayuntamiento, más del 55% de sus calles están arboladas con casi 300.000 ejemplares de 210 especies distintas, coronándose como una capital verde.

El parque recibe su nombre por uno de los vecinos más ilustres de Carabanchel Alto. Manuel García Moreno, más conocido como Manolito Gafotas, es el protagonista de la saga literaria de Elvira Lindo. Son ocho novelas que desde 1994 han narrado la historia de este niño peculiar y de su familia. Es una de las series más populares de los 90 en España, llegando a tener dos películas basadas en los libros.