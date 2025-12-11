ALTA DEMANDA
Carabanchel estrenará nuevos parquímetros del SER: los barrios en los que se colocarán y cuándo entran en funcionamiento
Los nuevos parquímetros SER llegarán a Carabanchel en dos fases y se extenderán por los barrios con más demanda de aparcamiento
Un importante cambio va a llegar para Carabanchel y sus barrios. Dentro de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, una de las grandes novedades es la incorporación al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de 22 barrios, con hasta 17 de ellos nuevos. Estas zonas son de siete distritos diferentes, que llevan mucho tiempo reclamando parquímetros para solucionar los problemas de aparcamiento.
El objetivo del Servicio de Estacionamiento regulado es el de garantizar una "ordenación racional" del espacio público en los barrios con una gran demanda de aparcamiento, como es el caso de Carabanchel. El resto de distritos en los que van a llegar los famosos parquímetros son Fuencarral-El Pardo, Latina, Usera y Ciudad Lineal, con la novedad de Puente de Vallecas y Moratalaz.
¿En qué barrios de Carabanchel van a estar los parquímetros de SER?
Con la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, llegarán 66.120 nuevas plazas SER, lo que supone un incremento del 36% respecto al número actual (181.493 plazas).En el caso de Carabanchel, tras la incorporación exitosa de los parquímetros de Comillas en julio de este mismo año, los vecinos pedían que se extendiera a nuevas zonas del distrito. Son calles de la capital con mucho flujo de tráfico, tanto de residentes como de trabajadores.
Opañel, San Isidro, Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre son los barrios de Carabanchel que se van a incorporar a las plazas SER próximamente. Pero, ojo, porque no van a llegar todos a la vez. Va a ser un proceso en diferentes fases que se va a alargar en el tiempo.
¿Cuándo llegan los nuevos parquímetros de SER a Carabanchel?
La extensión de las plazas SER en Madrid va a ser en dos fases. Los primeros aparcamientos regulados llegarán a los barrios de Opañel y San Isidro, dos de los más transitados del distrito. Esta etapa inicial se debe realizar antes del 31 de diciembre de 2029, en los espacios ya contemplados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, sumando 11.372 plazas. Lo harán junto a los barrios de Peñagrande, Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, Moncloa-Aravaca y Costillares, de Ciudad Lineal.
La segunda fase para los parquímetros de SER en Carabanchel será antes del 31 de diciembre de 2035. Aquí llegarán las zonas complementadas en la nueva ordenanza, que en el caso del distrito serán Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre. El resultado final, un total de 258.985 plazas, un 42,7% más, la mayoría para residentes.
- Heredó de su abuelo un puesto en El Rastro y ahora vende chaquetas que otros tiran a la basura: 'La mayoría tienen hongos cuando las compro
- La estrategia de Ayuso para destronar al Roig Arena con el Movistar Arena: 8 asientos que valen 577 millones
- La Justicia tumba la recalificación aprobada por el Ayuntamiento para la ciudad deportiva del Atlético de Madrid
- La tuneladora Mayrit se prepara para entrar en acción con casi 6 kilómetros por excavar
- La huelga de médicos, en directo: nueva jornada de paro contra el Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad
- Javier Gurruchaga vuelve a los escenarios en Madrid: '¿Somos ahora más libres que en el 79? No. Ahora te lo piensas todo dos o tres veces. Y si no, no trabajas
- Visitar el patrimonio histórico de Madrid sin salir del Metro ya es posible: todo sobre el 'Pasaporte de los Museos' y por qué debes hacerte con uno
- La Comunidad de Madrid agota en 15 días las ayudas del Plan Renove de Electrodomésticos