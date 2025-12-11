Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

ALTA DEMANDA

Carabanchel estrenará nuevos parquímetros del SER: los barrios en los que se colocarán y cuándo entran en funcionamiento

Los nuevos parquímetros SER llegarán a Carabanchel en dos fases y se extenderán por los barrios con más demanda de aparcamiento

Parquímetro en Madrid

Parquímetro en Madrid / Luca Piergiovanni | EFE

Regina Ruiz

Un importante cambio va a llegar para Carabanchel y sus barrios. Dentro de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, una de las grandes novedades es la incorporación al Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) de 22 barrios, con hasta 17 de ellos nuevos. Estas zonas son de siete distritos diferentes, que llevan mucho tiempo reclamando parquímetros para solucionar los problemas de aparcamiento.

El objetivo del Servicio de Estacionamiento regulado es el de garantizar una "ordenación racional" del espacio público en los barrios con una gran demanda de aparcamiento, como es el caso de Carabanchel. El resto de distritos en los que van a llegar los famosos parquímetros son Fuencarral-El Pardo, Latina, Usera y Ciudad Lineal, con la novedad de Puente de Vallecas y Moratalaz.

¿En qué barrios de Carabanchel van a estar los parquímetros de SER?

Con la Ordenanza de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, llegarán 66.120 nuevas plazas SER, lo que supone un incremento del 36% respecto al número actual (181.493 plazas).En el caso de Carabanchel, tras la incorporación exitosa de los parquímetros de Comillas en julio de este mismo año, los vecinos pedían que se extendiera a nuevas zonas del distrito. Son calles de la capital con mucho flujo de tráfico, tanto de residentes como de trabajadores.

03/12/2024 Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) está activo desde el 2 de diciembre en tres barrios del distrito de Usera; Almendrales, Pradolongo y Moscardó. A las 3.100 plazas que se activaron el pasado 16 de septiembre en el distrito, en Moscardó, se suman las 2.564 plazas de Almendrales, las 2.393 de Pradolongo y otras 1.502 en Moscardó quedando el aparcamiento regulado en la totalidad de este último barrio. La ampliación está presupuestada en un gasto plurianual de 17,3 millones de euros para dar respuesta a un distrito congestionado por el efecto frontera con el centro de la ciudad, Madrid Río, Matadero y las zonas comerciales próximas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press

03/12/2024 Parquímetro en la nueva zona SER en el barrio de Usera, a 3 de diciembre de 2024, en Madrid (España). El Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) está activo desde el 2 de diciembre en tres barrios del distrito de Usera; Almendrales, Pradolongo y Moscardó. A las 3.100 plazas que se activaron el pasado 16 de septiembre en el distrito, en Moscardó, se suman las 2.564 plazas de Almendrales, las 2.393 de Pradolongo y otras 1.502 en Moscardó quedando el aparcamiento regulado en la totalidad de este último barrio. La ampliación está presupuestada en un gasto plurianual de 17,3 millones de euros para dar respuesta a un distrito congestionado por el efecto frontera con el centro de la ciudad, Madrid Río, Matadero y las zonas comerciales próximas. POLITICA Jesús Hellín - Europa Press / Jesús Hellín - Europa Press / Europa Press

Opañel, San Isidro, Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre son los barrios de Carabanchel que se van a incorporar a las plazas SER próximamente. Pero, ojo, porque no van a llegar todos a la vez. Va a ser un proceso en diferentes fases que se va a alargar en el tiempo.

¿Cuándo llegan los nuevos parquímetros de SER a Carabanchel?

La extensión de las plazas SER en Madrid va a ser en dos fases. Los primeros aparcamientos regulados llegarán a los barrios de Opañel y San Isidro, dos de los más transitados del distrito. Esta etapa inicial se debe realizar antes del 31 de diciembre de 2029, en los espacios ya contemplados en la Ordenanza de Movilidad Sostenible de 2021, sumando 11.372 plazas. Lo harán junto a los barrios de Peñagrande, Fuencarral-El Pardo; Valdezarza, Moncloa-Aravaca y Costillares, de Ciudad Lineal.

La segunda fase para los parquímetros de SER en Carabanchel será antes del 31 de diciembre de 2035. Aquí llegarán las zonas complementadas en la nueva ordenanza, que en el caso del distrito serán Puerta Bonita, Abrantes y Vista Alegre. El resultado final, un total de 258.985 plazas, un 42,7% más, la mayoría para residentes.

TEMAS

