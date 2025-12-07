Alina, la futbolista madrileña que con solo 21 años ya le ha metido un golazo al cáncer

Alina tiene 21 años, no bebe ni fuma, y además es muy deportista. Jugaba —y juega— en el primer equipo femenino del Carabanchel, en la categoría de Preferente, y si por algo destaca en el fútbol es por su físico. Con todo ello nadie se imaginaría lo que en mayo de 2024 le llegaría tanto a ella como su familia.

Estaba, como ella misma describe, en su año "más feliz. Acababa de terminar las prácticas, tenía entrevistas de trabajo pendientes (es auxiliar de veterinaria) y futbolísticamente estaba en mi mejor momento", explica.

Pero en mayo de 2024 recibió la peor de las noticias, padecía linfoma de Hodgkin. "No me lo podía creer", confiesa Alina. "No me llegó a la cabeza, sino al corazón", cuenta su madre emocionada.

Y la noticia, a los primeros a los que sorprendió fue a los médicos. "Yo jugaba los 90 minutos del partido a máxima intensidad teniendo cáncer. Los médicos me decían que eso era imposible, que lo normal es que corriera 5 minutos y no pudiera más", afirma.

Ahora ya está curada y tiene toda una vida por delante para cumplir sus sueños personales y futbolísticos, pero no ha sido un camino de rosas, ni mucho menos.

A pesar de que terminó la quimioterapia el 5 de diciembre de 2024, sufriría otro varapalo en febrero: los médicos le confesaron que todavía tenía restos cancerígenos y, tras pruebas y dos operaciones, en mayo de este mismo año, por fin, le dijeron las palabras soñadas por ella y su familia: "Alina, estás curada".

Fue un proceso muy duro para ella en el que el fútbol, junto con sus familiares y amigos, ha sido su psicólogo. Incluso durante la quimioterapia entrenaba.

La futbolista hizo el saque de honor de un partido del primer equipo masculino, el pasado 16 de febrero / CEDIDA

Va recuperando, poco a poco, su vida

Un año de sufrimiento, lágrimas y sobre todo mucho esfuerzo que dieron su recompensa. Ahora, meses más tarde, ha recuperado su vida personal y futbolística, pero no es tarea sencilla. "No sé si volveré a mi nivel futbolístico, espero que sí, pero me falta mucha confianza", y a nivel personal, ella es auxiliar de veterinaria y nos cuenta que ha tenido que aparcar su profesión porque "no es lo más recomendable mentalmente ahora mismo meterme en ese ambiente de hospital".

Se sigue haciendo pruebas cada tres meses, pero Alina ya ha recuperado su sonrisa. Y espera también recuperar la titularidad más pronto que tarde.

Una joven centrocampista que destaca por su gran físico

Alina y el fútbol llevan toda la vida vinculados. "En mi familia siempre se ha visto y jugado", afirma. Y muy pronto, a los siete años, decidió apuntarse al equipo de fútbol de su colegio, Isaac Peral. Después continuó en el Hernán Cortés de fútbol sala, donde tuvo que ponerse bajo palos, a pesar de que no era su posición. Nos cuenta que "no tenían portero y me tocó a mí", pero no lo hizo mal del todo, puesto que incluso le ficharían como portera de la escuela del Carabanchel (con 10 años).

A los 13 años tuvo que hacer un parón con el balón porque hasta entonces había jugado en equipos mixtos y ya, por norma, tenía que jugar en uno femenino. Pero no había apenas. Ello le hizo cambiar los goles por los tiros libres, y se apuntó a baloncesto.

Tras su periplo por las canastas, volvió al fútbol de la mano del Moscardó. Hasta que el Carabanchel creó un equipo femenino y volvió, pero se marchó de nuevo, en este caso al Pozuelo de Alarcón, donde estuvo dos temporadas. Y ya desde los 18 años volvió definitivamente a su club, el Carabanchel, donde juega ahora y quiere volver a ser titular y ser esa centrocampista de mucho físico tan "competitiva y exigente", como ella misma se define.

La centrocampista de 21 años es del barrio de Oporto "de toda la vida" y quiere recuperar la titularidad cuanto antes / Juan Luis Martín

Aunque para ella el fútbol siempre ha sido un hobby. Su gran y verdadero sueño siempre ha sido ser auxiliar de veterinaria. Hoy día ya lo es, aunque no ejerza actualmente. De hecho explica que "creo que el que mi sueño haya sido ser auxiliar de veterinaria me ha hecho siempre dejar un poco de lado el fútbol".

Ahora disfruta de cada día

Todos escuchamos historias. Siempre, como ella misma confiesa, "pensamos que nunca nos toca a nosotros". Pero a ella le tocó. Y ahora, habiendo pasado una enfermedad tan grave, afirma que "ya no pido los mismos deseos, ahora solo quiero salud para mí y mi entorno". Alina, con solo 21 años, nos da una lección de vida y nos recuerda que lo verdaderamente importante en esta vida es la salud. Chapó por ella.