¿Menú del día por menos de 14 euros en Madrid? Es posible en este restaurante de Carabanchel

Comer bien en Madrid sin gastar demasiado se ha vuelto casi un lujo. Según los últimos informes sobre restauración, el precio medio del menú del día en la capital ya alcanza los 14,80 euros, una cifra que confirma que la inflación también se nota en las mesas de los bares y restaurantes más populares.

Sin embargo, hay barrios donde la esencia del “menú del día de toda la vida” sigue resistiendo: platos caseros, raciones generosas, servicio cercano y precios honestos. Carabanchel, uno de los distritos más auténticos de Madrid, es un ejemplo perfecto. Aquí, entre cafeterías familiares y bares que llevan décadas abiertos, todavía se pueden encontrar menús completos por debajo del precio medio de la ciudad.

Entre ellos, uno destaca especialmente. En la avenida de la Peseta, rodeado de comercios y vecinos de toda la vida, se encuentra un restaurante que se ha ganado la fama por ofrecer uno de los menús diarios más baratos y variados de Madrid, sin renunciar a la calidad ni al sabor.

Restaurante Vinare: seis primeros, cocina casera y un menú por debajo del promedio

El restaurante Vinare, situado en la Avenida de la Peseta 50, propone un menú del día completo por 13,90 euros, tanto en sala como en terraza. Además, ofrece la posibilidad de pedir medio menú: solo primero por 9,90 euros o solo segundo por 11,90 euros.

La oferta diaria se compone de seis primeros platos, entre los que pueden encontrarse opciones como arroz negro con sepia, alubia blanca de la virgen estofadas, pasta a la boloñesa, ensaladilla rusa con ventresca, acelgas rehogadas o crema de calabaza con picatostes.

Entre los segundos, predominan los clásicos de la cocina tradicional: entrecot de ternera a la plancha con patatas fritas, cachopo casero de pollo con patatas fritas, codillo asado al horno, suprema de corvina a la donostiarra con ensalada y huevos fritos con bacon y patatas fritas.

Y para el postre, todos caseros, una selección que incluye tarta milhojas de nata y crema, arroz con leche, pudding con nata, natillas con galleta, flan de huevo, panacota con frambuesa o mousse de mango, entre otros.

Otras alternativas de Carabanchel para comer el menú del día

Carabanchel conserva una amplia red de restaurantes donde el menú del día sigue siendo protagonista. Estos son tres ejemplos con buena relación calidad-precio: