La plaza de Roger de Flor, un espacio emblemático de Carabanchel, será renovada con el plan de regeneración urbana

Carabanchel se prepara para una transformación urbana con la aprobación definitiva de las obras de regeneración del conjunto residencial Roger de Flor, ubicado en el barrio de San Isidro. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a un ambicioso proyecto dotado con más de 1,94 millones de euros, que mejorará la accesibilidad, las zonas verdes y los espacio comunes de este barrio históricamente olvidado. Una intervención demandada por los vecinos y que se integra en el Plan Regenera de Madrid, la estrategia municipal para revitalizar barrios consolidados y vulnerables.

La actuación será ejecutada por el Área de Políticas de Vivienda, desarrollada por la empresa COARSA S.A. y tendrá un plazo de ejecución de diez meses. Las obras tendrán lugar en ocho zonas diferentes de la colonia, incluyendo plazas, itinerarios peatonales y espacios degradados entre bloques residenciales. La actuación contempla una inversión plurianual: 100.000 euros para 2025 y 1.843.458 euros para 2026, según los pliegos oficiales presentados por la vicealcaldesa Inma Sanz.

En qué consistirán las obras de renovación

Entre las mejoras previstas están la renovación del pavimento de los espacios peatonales, la mejora del mobiliario urbano, la eliminación de barreras arquitectónicas y la puesta en valor de áreas verdes. En uno de los puntos centrados, la plaza de Roger de Flor, se resideñará para recuperarla como espacio público funcional y atractivo, eliminando las zonas deterioradas y ofreciendo seguridad y accesibilidad. Otras zonas incluirán la reorganización de aparcamientos, la pavimentación de aceras y la mejora del alumbrado.

Este proyecto sin precedentes en esta zona del distrito supone un paso más en la estrategia municipal de revitalización urbana impulsada por el Plan Regenera Madrid. Todo ello es posible gracias a la aprobación previa por parte de la Junta de Gobierno del Plan Especial Roger de Flor, cuyo objetivo es otorgar una calificación urbanística adecuada a los espacios libres según su titularidad y uso, mejorar el estado de urbanización y clarificar el reparto de las obligaciones de conservación entre particulares y áreas municipales.

Este plan especial define, además, los espacios libres privados de uso público como espacios libres de uso general (ELUG), estableciendo sobre ellos una servidumbre legal de uso general y gratuita a favor del ayuntamiento, condición imprescindible para poder acometer ahora la actuación.

Con esta intervención, Roger de Flor entra en una nueva era: de zona olvidada a espacio revitalizado, más accesible, seguro y amable para quienes viven allí.

Ocho zonas de actuación para transformar el barrio

El ámbito de actuación abarca los espacios libres situados entre los bloques de viviendas delimitados por las calles Cabo Nicolás Mur, Ervigio, Clivia, del Toboso y Fragata, así como por las plazas de Roger de Lauria y de Roger de Flor. Este proyecto se divide en ocho zonas diferenciadas: