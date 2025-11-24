URBANISMO
La plaza de Roger de Flor, un espacio emblemático de Carabanchel, será renovada con el plan de regeneración urbana
La intervención, que cuenta con un presupuesto de más de 1,94 millones de euros, actuará sobre ocho zonas degradadas de la Colonia Roger de Flor del barrio de San Isidro
Carabanchel se prepara para una transformación urbana con la aprobación definitiva de las obras de regeneración del conjunto residencial Roger de Flor, ubicado en el barrio de San Isidro. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid dio luz verde a un ambicioso proyecto dotado con más de 1,94 millones de euros, que mejorará la accesibilidad, las zonas verdes y los espacio comunes de este barrio históricamente olvidado. Una intervención demandada por los vecinos y que se integra en el Plan Regenera de Madrid, la estrategia municipal para revitalizar barrios consolidados y vulnerables.
La actuación será ejecutada por el Área de Políticas de Vivienda, desarrollada por la empresa COARSA S.A. y tendrá un plazo de ejecución de diez meses. Las obras tendrán lugar en ocho zonas diferentes de la colonia, incluyendo plazas, itinerarios peatonales y espacios degradados entre bloques residenciales. La actuación contempla una inversión plurianual: 100.000 euros para 2025 y 1.843.458 euros para 2026, según los pliegos oficiales presentados por la vicealcaldesa Inma Sanz.
En qué consistirán las obras de renovación
Entre las mejoras previstas están la renovación del pavimento de los espacios peatonales, la mejora del mobiliario urbano, la eliminación de barreras arquitectónicas y la puesta en valor de áreas verdes. En uno de los puntos centrados, la plaza de Roger de Flor, se resideñará para recuperarla como espacio público funcional y atractivo, eliminando las zonas deterioradas y ofreciendo seguridad y accesibilidad. Otras zonas incluirán la reorganización de aparcamientos, la pavimentación de aceras y la mejora del alumbrado.
Este proyecto sin precedentes en esta zona del distrito supone un paso más en la estrategia municipal de revitalización urbana impulsada por el Plan Regenera Madrid. Todo ello es posible gracias a la aprobación previa por parte de la Junta de Gobierno del Plan Especial Roger de Flor, cuyo objetivo es otorgar una calificación urbanística adecuada a los espacios libres según su titularidad y uso, mejorar el estado de urbanización y clarificar el reparto de las obligaciones de conservación entre particulares y áreas municipales.
Este plan especial define, además, los espacios libres privados de uso público como espacios libres de uso general (ELUG), estableciendo sobre ellos una servidumbre legal de uso general y gratuita a favor del ayuntamiento, condición imprescindible para poder acometer ahora la actuación.
Con esta intervención, Roger de Flor entra en una nueva era: de zona olvidada a espacio revitalizado, más accesible, seguro y amable para quienes viven allí.
Ocho zonas de actuación para transformar el barrio
El ámbito de actuación abarca los espacios libres situados entre los bloques de viviendas delimitados por las calles Cabo Nicolás Mur, Ervigio, Clivia, del Toboso y Fragata, así como por las plazas de Roger de Lauria y de Roger de Flor. Este proyecto se divide en ocho zonas diferenciadas:
- Plaza de Roger de Flor (Zona 1) Un espacio emblemático de más de 1.700 metros cuadrados configurado como gran plaza mayor, con elementos singulares como un quiosco de música y pavimento de granito, que presenta problemas de accesibilidad y conexión. Se reordenarán recorridos para mejorar su integración con el entorno.
- Conexión Ervigio - Plaza (Zona 2) Un área de más de 700 metros cuadrados con itinerarios poco funcionales. Se resideñarán flujos peatonales para facilitar movilidad.
- Zona estancial frente al Centro de Mayores (Zona 3) La intervención resolverá el desnivel actual, renovará pavimentos y actualizará la vegetación de este espacio de más de 500 metros cuadrados.
- Área verde con olivo singular (Zona 4) Esta zona, de casi 1.000 metros cuadrados consta de un antiguo huerto urbano y posterior rosaleda hoy deteriorada. Se restaurará como espacio verde de calidad
- En torno de la Escuela Infantil Roger de Flor (Zona 5) Un espacio de actuación de 600 metros cuadrados. Incluye la renovación del área de juegos y la recuperación de la fuente ornamental situada en la entrada de acceso de la plaza, actualmente sin uso.
- Zonas de aparcamiento (Zona 6) Consta de dos áreas que suman 1.700 metros cuadrados, con pavimentos dañados y mala accesibilidad. Se reurbanizarán para aumentar la seguridad y mejorar el acceso.
- Aceras y jardines perimetrales (Zona 8) Agrupa las áreas ajardinadas y aceras que rodean todo el ámbito, donde se intervendrá para corregir problemas de accesibilidad, humedades en edificaciones colindantes y deterioro del pavimento y de las áreas verdes.
- Los jóvenes que dejan Madrid para trabajar en Disneyland París: 'Soy camarera y cobro más que mis padres
- ¿Sabes cuáles son los tres barrios de Madrid con más belloteros y mangurrinos?
- Síntomas para descubrir a tiempo el tumor más mortífero y difícil de diagnosticar, según la oncóloga de Alcalá
- Madrid coloca cuatro clubes nocturnos entre los cien mejores del mundo
- La Comunidad de Madrid refuerza con 4,2 millones el mantenimiento de más de 450 puentes de la red regional
- La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros
- El 'boom' de las librerías en La Latina: por qué no paran de abrir en este barrio de Madrid
- Centenares de personas se manifiestan frente al Supremo contra la condena al fiscal general: 'Golpistas con toga