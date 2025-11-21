El plan que nadie se quiere perder este fin de semana en Carabanchel: construir un mural con más de 2.000 latas recicladas

Carabanchel volverá a ser escaparate del talento creativo iberoamericano con Cuauhtli: el vuelo que nos une, una intervención artística colaborativa que forma parte de la Bienal Iberoamericana de Diseño.

El ayuntamiento impulsa esta acción dentro de su estrategia para consolidar a la capital como referencia internacional del diseño. Durante este fin de semana, vecinos y visitantes podrán participar en la creación de un enorme mural construido con más de 2.000 latas recicladas, usando la técnica pixelata, en la explanada del Puente de Toledo. Será de 11 a 17 horas tanto el sábado como domingo.

La instalación, inspirada en Cuauhtli, el águila del calendario azteca, simboliza la fuerza y la identidad compartida entre los pueblos de Iberoamérica. La propuesta ha sido desarrollada por el estudio madrileño photoAlquimia, con apoyo del ayuntamiento y en colaboración con la Fundación DIMAD y el programa europeo Cada Lata Cuenta, especializado en economía circular y educación ambiental.

La obra transformará un residuo cotidiano en una pieza colectiva que reivindica el valor del reciclaje, el diseño y la creatividad como herramientas reales de transformación urbana. Esta propuesta, además de reivindicar la creatividad y el diseño como herramientas de transformación urbana, tiene como objetivo la conciencia ambiental y la promoción del reciclaje colaborativo como una práctica cultural. Se trata de una muestra más de la condición de Madrid como plataforma de oportunidades y puente, en particular con Europa, del talento iberoamericano.

Carabanchel, escogido para la actividad por su "papel creativo"

Carabanchel ha sido escogido como escenario por su estrecha relación con la comunidad iberoamericana y por su creciente papel como distrito creativo, donde cada vez se concentran más galerías, talleres y espacios de producción artística.