FÚTBOL SALA
Cómo un niño de 14 años 'fundó' el CDE Casco Antiguo Carabanchel y hoy tiene 21 equipos
Este club lleva desde 1987 acogiendo a todos los carabancheleros que quieran hacer deporte, sin dejar a nadie en el camino
Cerca de 300 deportistas juegan en 21 equipos en Carabanchel gracias al CDE Casco Antiguo Carabanchel, un club de fútbol sala que nació en 1987 de la mano de la Asociación de Vecinos de Carabanchel Bajo. A pesar de que el club nació en 1987, se dieron de alta como club deportivo en el año 2000.
Y la historia de este club empezó con Jorge Barazón, actual presidente. Nos cuenta que "era un equipo entre amigos de los que vivíamos en Carabanchel Bajo, y cuando tenía 14 años se nos fue el entrenador, entonces me puse al frente del equipo, me encargaba de organizar los entrenamientos, hacía los cambios...". Desde ahí han pasado 38 años en los que el club no ha dejado de crecer, y ahora está formado por 21 equipos.
Diversión, aprendizaje y respeto
Esas son las máximas del club. "No dejamos a nadie fuera que quiera hacer deporte, aquí estamos para pasarlo bien, no nos importan tanto las condiciones futbolísticas", afirma el presidente. Juegan en los polideportivos Blanca Fernández Ochoa y Francisco Fernández Ochoa, van a verles unas 20-30 personas y el objetivo del club a largo plazo es "seguir con esta dinámica. No vamos a dejar a nadie en el camino", por lo que todos los carabancheleros tienen las puertas abiertas.
Los objetivos del club son aprender, respetar y diversión
Estos son los 21 equipos por los que está formado actualmente el CD Casco Antiguo Carabanchel
- Tercera División Masculino: 1 equipo
- Primera Autonómica Masculino: 1 equipo
- Primera Autonómica Femenina: 1 equipo
- Preferente Femenina: 1 equipo
- Primera Aficionado Masculino: 2 equipos
- Juvenil Preferente Masculino: 1 equipo
- Juvenil Masculino: 1 equipo
- Alevín Mixto: 2 equipos
- Benjamín Mixto: 3 equipos
- Prebenjamín Mixto: 2 equipos
- Senior Femenino: 1 equipo
- Senior Masculino: 5 equipos
Es tal la humildad del club que, como nos cuenta el presidente, pudieron incluso ascender de categoría (a 2ª B), pero "tuvimos que rechazarlo por problemas económicos y de infraestructuras".
Actualmente pertenecen al club unos 300 deportistas, que pagan una cuota anual de entre 200 y 300 euros. Con ello sobrevive este solidario club, que en Reyes Magos volverá a hacer regalos a los niños, como suele ser tradicional en el CD Casco Antiguo.
