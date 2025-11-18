Duatlón Familiar de Carabanchel: todo lo que necesitas saber sobre fecha, inscripción, precio y normas

Si te gusta hacer planes en familia, en Carabanchel puedes disfrutar de una opción que os va a encantar, especialmente para los deportistas. El Duatlón Familiar del distrito ya está aquí y promete ser una prueba en la que la diversión está asegurada.

Será la sexta edición que se celebra de esta prueba en el distrito, uno de los eventos deportivos con más éxito del año y una alta participación, con más de cien familias inscritas en las anteriores ocasiones. Toda la información que debes tener en cuenta para participar ya se conoce, solo queda que te apuntes y disfrutes de un día irrepetible para toda la familia.

Cuándo, dónde y cómo participar en el Duatlón Familiar de Carabanchel

El Duatlón Familiar de Carabanchel se celebrará este domingo, 23 de noviembre a las 9:30 horas de la mañana. Una fecha y día perfecto para que puedan acudir todos los miembros de la familia, sin trabajo o estudios por exámenes.

Esta prueba, como su nombre indica, consiste en que en un parque urbano del distrito una persona de la familia corre mientras el otro hace bici. En este caso, se va a celebrar en el Parque Emperatriz María de Austria.

El Duatlón Familiar de Carabanchel se ha celebrado cinco años con gran éxito de participación / Ayuntamiento de Madrid

Las inscripciones para el Duatlón Familiar de Carabanchel todavía están abiertas. Hay que recordar que son gratuitas, así que no hay excusas para no participar, porque no tiene coste. Simplemente, hay que rellenar un formularon online con los datos de las dos personas que participarán en la prueba: un mayor de edad y un menor.

Esta competición en parejas cuenta con diferentes categorías para apuntarse con el menor de edad en la que mejor se adapta a él. Se dividen en:

Adulto acompañado de un prebenjamín : entre los 6 y los 8 años.

: entre los 6 y los 8 años. Adulto acompañado de un benjamín : entre 8 y 9 años.

: entre 8 y 9 años. Adulto acompañado de un alevín : entre 10 y 11 años.

: entre 10 y 11 años. Adulto acompañado de un infantil : entre los 12 y 13 años.

: entre los 12 y 13 años. Adulto acompañado de un cadete : entre los 14 y los 15 años.

: entre los 14 y los 15 años. Dos adultos a partir de juvenil: desde los 15 hasta los 24 años.

Los beneficios de participar en un duatlón familiar como el de Carabanchel

En el caso del Duatlón Familiar de Carabanchel, no hace falta tener un vínculo de sangre para hacer pareja durante la prueba. Puede ser entre amigos, vecinos o cualquier persona con la que se tenga un vínculo estrecho, como si fuera un familiar más. No es una carrera competitiva o de mucha exigencia, ya que el objetivo es pasárselo bien, repartiendo tareas y con buena actitud.

Este tipo de pruebas son muy beneficiosas para que los más pequeños desarrollen fuertes vínculos con los adultos de su entorno y tendrán bonitos recuerdos de su infancia. Además, promueve los valores positivos del deporte, la vida sana y el esfuerzo, para que los apliquen también en su día a día.