EN CARABANCHEL
El 'Niño Juan' habría sido secuestrado por una banda que le contrató para robar más de una tonelada de cocaína
El pasado 31 de octubre fue raptado (con disparos incluidos) en una de las calles más transitadas del distrito madrileño
El alucinero 'Niño Juan' sigue dando de que hablar. Sobre las 20:45 horas del pasado 31 de octubre tres coches de alta gama lo raptaron en la calle Antonio López, de Carabanchel, y apareció vivo 24 horas más tarde. El nombre real del delincuente, que ha sido detenido en más de 120 ocasiones, es Juan María Gordillo y es considerado uno de los criminales más peligrosos del país.
Desde el secuestro, que duró menos de cinco minutos, la Policía Nacional se ha encargado de la investigación y parece que se empieza a esclarecer, como han avanzado desde Antena 3 Noticias.
Le habría secuestrado una banda que le contrató para robar 1.200 kilos de cocaína
La principal hipótesis del motivo del secuestro apunta a un ajuste de cuentas entre narcos. El 'Niño Juan' habría sido contratado por una organización para asaltar una vivienda usada como almacén donde había guardado 1.200 kilos de cocaína pertenecientes a otro grupo. El robo y la posterior venta de esta cantidad de droga habría implicado unos beneficios a la organización de unos 72 millones de euros.
Como apuntan las primeras investigaciones, todo hace indicar que esta operación se torció y Juan María Gordillo no pudo completar el robo. Ello fue el detonante para que la organización que le contrató decidiese raptarle en plena carretera de la c/Antonio López.
La trayectoria delictiva del Niño Juan comenzó incluso siendo menor de edad, y con 38 años sigue alargándola. Mientras tanto, las investigaciones por parte del cuerpo policial siguen su curso para determinar con certeza cuáles fueron los motivos y todos los protagonistas implicados en un suceso que dejó impactado al barrio madrileño de Carabanchel.
