Carabanchel brilla con luz propia: dos alumnos del Capitán Cortés iluminan la Navidad de Madrid

Carabanchel tiene a dos de los grandes diseñadores de luces de Navidad de la capital. El Ayuntamiento de Madrid lleva dos años celebrando un concurso de dibujos en el que las obras se convierten en parte de la iluminación navideña. En ambas ediciones, ha habido un alumno del CEIP Capitán Cortés entre los premiados.

Son seis los niños que pueden optar a este logro y entre los 24 colegios del primer año y los 48 del segundo, lo consiguieron Lydia Arenas y Donatto Rodríguez. El colegio afirma que están muy orgullosos de este resultado. El objetivo de este concurso es desarrollar su imaginación y creatividad.

Los dibujos de estos niños forman parte del alumbrado navideño de Madrid

Los dos alumnos cuentan a La CRónica que su profesora no les dio ninguna indicación, fue una obra completamente libre en función de sus gustos. Tanto Donatto como Lydia aseguran que les encanta la Navidad y pasear para ver las luces de la ciudad, aunque estos dos años han duplicado su ilusión.

Solo seis niños en cada edición verán sus dibujos hechos luces de Navidad. Lydia ya pudo disfrutarlo el año pasado y está muy contenta con el resultado, además de que le encantan sus clases de dibujo del colegio. Donatto contó que son amigos y que él también fue a ver las de su compañera, emocionado por descubrir cómo serán las suyas.

Lydia Arenas fue una de las ganadoras del concurso de luces en 2024 / Montaje con fotografías cedidas de la familia

Así son los niños ganadores del concurso de luces navideñas

Los dos alumnos del Colegio Capitán Cortés están muy orgullosos y contentos con este logro. Ninguno se esperaba esta victoria, pero están muy ilusionados y ahora disfrutan mucho más de las luces navideñas.

Lydia Arenas fue una de los seis ganadores de la primera edición del concurso del Ayuntamiento de Madrid. Ahora tiene 9 años, aunque cuando participó tenía solo 8. Su dibujo está inspirado en su familia, buscaba que estuvieran representados en la obra. Su deseo para esta Navidad tiene mucho que ver con esa obra, porque quiere pasarlo con todos sus seres queridos, en especial con su abuela.

La joven asegura que las clases de dibujo son de sus favoritas y que disfrutó mucho de este proceso. Está encantada con el resultado de sus luces.

Donatto Rodríguez, ganador de la edición de 2025 / Montaje con fotografías cedidas de la familia

En el caso de Donatto Rodríguez, ganador de la edición de 2025, aún no sabe cómo va a ser el diseño de sus luces. Desde el Ayuntamiento de Madrid explican que quiere que la representación sea lo más similar posible al dibujo.

El pequeño tiene claro que lo que más le gusta de la Navidad es estar con su familia y amigos. Su deseo de cada año es que haya una nevada, nunca ha visto la nieve y es algo que le emociona, por eso representó un muñeco de nieve. El otro objeto que aparece en su obra es su propio árbol de Navidad que tiene en casa, demostrando que la familia es muy importante para estos niños.

En todo el proceso, han contado con el apoyo de sus compañeros y han festejado este triunfo como si fuera de todos. Este proyecto les ha unido más y han disfrutado mucho del camino.