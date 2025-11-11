Ya está aprobado el calendario de fiestas de Carabanchel en 2026: estas son las fechas de festejos y recintos feriales

Queda apenas mes y medio para despedirse de 2025, y en Carabanchel ya se piensa en el próximo año. La Junta Municipal del distrito ha aprobado el calendario provisional de fiestas de 2026 y los recintos feriales donde se celebrarán estos festejos populares. Un año más, las fechas para remarcar serán: las Fiestas de San Isidro, las de San Pedro, en verano las Fiestas del Carmen y Santiago y, por último, a finales de septiembre las Fiestas de San Vicente de Paúl.

Este paso es el punto de partida del trabajo técnico y cultural para que los vecinos de Carabanchel comiencen a marcar los días clave y así poder empezar a imaginar conciertos, actividades familiares y la programación de eventos que un año más se darán cita en el distrito.

Las fechas de los las fiestas de Carabanchel

Los días señalados arrancarán en mayo con San Isidro. Durante las fiestas se podrán instalar las casetas del 8 al 17 de mayo en el parque de San Isidro y calles colindantes. Mientras que las Fiestas de San Pedro están previstas que se celebren del 25 al 29 de junio en el Parque de las Cruces y el Parque de Salvador Allende.

Un año más, las Fiestas del Carmen y Santiago serán el "plato grande" del distrito. Estas tendrán lugar del 16 al 26 de julio en la Plaza de Carabanchel. Además, se permitirán las actividades de feriantes del jueves 16 al domingo 19 en la Instalación Deportiva Básica Santa Rita.

Las Fiestas de San Vicente de Paúl, que ya se han convertido en una cita marcada en el calendario festivo del distrito, se celebrarán del 25 al 27 de septiembre. La Parroquia de San Sebastián Mártir y su plaza serán el epicentro de la festividad, junto con las calles de los alrededores.

Por último, y a pesar de que aún no se han celebrado este año, se ha aprobado el recinto ferial navideño de 2026. Estará desde el encendido oficial del alumbrado hasta el 8 de enero de 2027 en los siguientes espacios: la Glorieta Valle de Oro y calles colindantes; Plaza de Carabanchel y zona aledaña; y el espacio comprendido entre las calles Gesaleico y Amalarico en la Colonia Tercio Terol.

Estos serán los recintos aptos para eventos

En cuanto a los recintos, el listado de ubicaciones es el siguiente:

Calle del Toboso entre calle Nerine y calle Iris Glorieta del Ejército y calles colindantes Glorieta Marqués de Vadillo y calles adyacentes Glorieta Valle de Oro y alrededores IDB Santa Rita Parque de la Volatería Parque Emperatriz María de Austria y el auditorio Parque Sur (aire libre) Parque Eugenia de Montijo y calles colindantes Parque Lonja de la Seda Parque Salvador Allende, Auditorio Violeta Parra y calle Salvador Allende Parque San Isidro y calles colindantes Pérgola circular Avenida del Euro y zona de alrededor Plaza Almodóvar y calles adyacentes Plaza de la Emperatriz y calles colindantes Plaza de la Palmera y calles colindantes Plaza Jardín de las Asociaciones y calles adyacentes Plaza Junta Municipal (plaza Carabanchel, 1) Plaza San Vicente de Paul y calles colindantes Zona aparcamiento Vía Lusitana Zona Madrid Río: zona colindante y bajo puente de Toledo Zona Pan Bendito: espacio colindante a la IDB Belzunegui en su acceso por plaza Alloz Plaza Inmaculada Concepción Parque Manolito Gafotas (espacio de danzas urbanas y espacio skate) Calle La Laguna (eje comercial) Entorno Palacio Vistalegre

Este listado está sometido a información pública durante un periodo de 20 días naturales desde la aprobación para que puedan formular alegaciones, es decir, hasta el próximo 27 de noviembre.