Qué supermercados abren en Carabanchel (Madrid) el 10 de noviembre, festivo por el Día de la Almudena

El próximo domingo, 9 de noviembre —día de la Virgen de la Almudena— es festivo en Madrid, ya que es su patrona, que pasa al lunes, 10 de noviembre: no es laborale en la ciudad. Muchos supermercados de Madrid ajustarán sus horarios durante esta jornada. Para evitar desplazamientos innecesarios, es fundamental consultar qué supermercados abrirán durante el puente de La Almudena. Mientras algunas grandes cadenas mantendrán sus puertas cerradas, como suele ser habitual, otras abrirán con horarios reducidos o especiales por ser día festivo. A continuación, te contamos las opciones para hacer tus compras sin llevarte una sorpresa.

Mercadona

La popular cadena de supermercados de Juan Roig tiene una política estricta durante los festivos: cierra sus puertas. Y así será el próximo lunes, 10 de noviembre, cuando las tiendas en Madrid permanecerán cerradas durante todo el día. Subirán de nuevo las persianas el martes, 11 de noviembre.

Carrefour

La mayoría de los establecimientos de la cadena de supermercados franceses permanecen abiertos durante los festivos. En el caso de las tiendas ubicadas en la capital, muchas de ellas abrirán en su horario comercial habitual, de 9 a 22 horas. Se recomienda consultar el horario de otras tiendas en la Comunidad de Madrid, ya que no todas tienen licencia para operar en festivos.

Lidl

Muchos supermercados Lidl estarán cerrados durante el 10 de noviembre, aunque algunas abrirán en su horario habitual, de 9 a 22 horas.

DIA

Los supermercados DIA en Madrid abrirán este lunes festivo. Eso sí, lo harán en un horario reducido: de 10 a 14:30 horas.

Alcampo

Como ocurre con otros festivos, los supermercados Alcampos en la ciudad seguirán ofreciendo sus servicios a los clientes de manera habitual, de 9 a 22 horas.