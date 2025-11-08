¿Sabías por qué Gracita Morales está enterrada en Carabanchel? Conoce su historia en el distrito

En su Madrid natal, y más concretamente en el Cementerio Sur Carabanchel —situado en la calle Ildefonso González Valenciana, 2, y el más grande de Carabanchel— descansan los restos de María Gracia Morales Carvajal, conocida por todos como "Gracita" Morales, una de las actrices más populares del cine español del siglo XX. Gracia fue enterrada allí el 4 de abril de 1995, un día después de su fallecimiento a causa de una insuficiencia respiratoria.

Este cementerio, con más de 70 hectáreas, es uno de los mayores recintos funerarios de la capital, y entre sus avenidas silenciosas descansan los restos de la artista, la única figura destacada de la cultura española que se conoce que se encuentre en este cementerio, pese a que no quede recogido que tenga vinculación con este distrito. Una madrileña nacida en 1928 cuya carrera dejó una huella imborrable en la comedia española.

Gracita Morales alcanzó su enorme popularidad entre los años sesenta y setenta, gracias a un talento muy particular: una mezcla de ternura, ingenuidad y una voz aguda inconfundible, característica que la convirtió en icono del cine de aquella época. Su filmografía supera el centenar de títulos entre cine, teatro y televisión.

Debutó a los 20 años en el teatro

Entre sus papeles más recordados destacan Enriqueta en Atraco a las tres (1962), dirigida por José María Forqué, y la mítica Hermana Tomasa en Sor Citroën (1967), uno de los papeles por los que el público la recuerda con más cariño. También participó en comedias como ¡Cómo está el servicio! (1968) o Los económicamente débiles (1960), además de múltiples colaboraciones televisivas en los años ochenta.

Su relación con el teatro fue igualmente importante. Con 20 años debutó en la compañía de Luis Peña y Josita Hernán, y su salto definitivo a la fama llegó con la obra Maribel y la extraña familia, de Miguel Mihura, que más tarde interpretaría también en su versión cinematográfica de 1960 dirigida por José María Forqué, padre de la actriz Verónica Forqué.

La actriz vivió una vida personal compleja. En sus últimos años sufrió problemas de salud mental y depresión, además de un progresivo alejamiento de los focos del cine. A pesar de ese final amargo, la figura de Gracita Morales continúa muy presente en la memoria colectiva. Su estilo, su comicidad natural y la enorme humanidad que transmitía siguen emocionando a generaciones de espectadores.

En Carabanchel, donde reposan sus restos desde haya ya 30 años, muchos madrileños siguen visitando su tumba para recordar a una actriz irrepetible, capaz de provocar ternura y risa a partes iguales.