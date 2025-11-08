El antes y el después de las Piscinas de San Miguel: de la zona más querida de Madrid a una parcela abandonada

Las piscinas de San Miguel entran en una nueva etapa en su trayectoria. El Pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó estimar la iniciativa para la gestión urbanística de esta área. Desde su demolición en el año 2000, la zona estaba sufriendo un vacío para el que ya se está gestionando una solución.

Aunque el complejo de las piscinas de San Miguel esté ahora abandonado, en los años 60 fueron la zona de recreo más popular de Madrid. Era un punto de encuentro recurrente para el veraneo, no solo entre los vecinos de Carabanchel. El terreno estaba dividido en cuatro piletas, dos para niños, una para hombres y otra para mujeres.

Además de una agradable pradera para tomar el sol, tenía muchos espacios ideales para que los madrileños socializaran. Podías disfrutar de un campo de futbol, una pista de baloncesto, un bar, una zona de juegos... Cuando llegaba el verano, se llenaban cada día, para aliviar de las altas temperaturas y divertirse.

Yo también veraneaba en las piscinas de San Miguel en Carabanchel

En Facebook, la nostalgia llevó a los usuarios de este complejo de piscinas de Carabanchel a crear un grupo que ya tiene casi 700 seguidores. En la página "Yo también veraneaba en las piscinas de San Miguel", los vecinos recuerdan todas las anécdotas en los comentarios. Algunos como:

María Tay : "Yo me subía la cuesta de la calle de la Verdad, y cuando llegaba arriba me sabía el baño a gloria. Pasaba un buen rato en la de mujeres, porque ahí nos dejaban hacer topless, y recuerdo los bocadillos de tortilla de patata del bar, que eran sublimes".

Juan Carlos Organero : "Recuerdo también con cariño al enfermero, un hombre mayor con bigote, con un montón de batallitas siempre por contar, haciendo corrillos con los bañistas, muy señorial y elegante, muy educado el hombre"

: "Recuerdo también con cariño al enfermero, un hombre mayor con bigote, con un montón de batallitas siempre por contar, haciendo corrillos con los bañistas, muy señorial y elegante, muy educado el hombre" Juan Carlos Almodóvar : "Yo en los primeros años noventa Trabaje como Camarero durante tres o cuatro veranos. Lo recuerdo como unos años de alegría y diversión".

Jesús Valencia: "La recuerdo con mucho cariño, allí aprendí a nadar, a tirarme del trampolín, a patinar... Era la piscina más bonita que he conocido, grande, varias piscinas con diferentes formas, unas instalaciones estupendas... Qué pena me ha dado ver el destrozo".

"La recuerdo con mucho cariño, allí aprendí a nadar, a tirarme del trampolín, a patinar... Era la piscina más bonita que he conocido, grande, varias piscinas con diferentes formas, unas instalaciones estupendas... Qué pena me ha dado ver el destrozo". Rubén Martínez : "Yo también veraneaba allí. Traer a mi memoria esos recuerdos me provocan una nostalgia enfermiza. Nunca me he vuelto a ser tan feliz como aquellos veranos".

Pilar : "¿Os acordáis de los señores de blanco que remoloneaban por la pradera para que ninguna pareja se acercará más de la cuenta?"

: "¿Os acordáis de los señores de blanco que remoloneaban por la pradera para que ninguna pareja se acercará más de la cuenta?" Yolanda Ramone : "Yo iba después del trabajo a la de mujeres, iba sola y podía dejar mis cosas en la toalla que nadie te lo tocaba, se estaba genial".

Flor Nieto: "Yo fui desde el año 1965 al 1978, con mis primas todos los días desde junio a septiembre".

"Yo fui desde el año 1965 al 1978, con mis primas todos los días desde junio a septiembre". Arancha Arcones : "Esa piscina a día de hoy hubiera generado unos ingresos..."

Israel Gimeno: "Sillas Rojas de hierro que quemaban que no veas"

"Sillas Rojas de hierro que quemaban que no veas" Ajo García : "Vaya piscina chula. Yo viví la época de la serie V y recuerdo viéndola en una tele gigante que ponían. Qué piscinas tan impresionantes"

San Sánchez: "Mis abuelos y mi tío trabajaban en la piscina y tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia, porque aparte de tener allí a mi familia de sangre, tenía otra familia que eran el resto de los empleados, todos maravillosos".

"Mis abuelos y mi tío trabajaban en la piscina y tengo unos recuerdos maravillosos de mi infancia, porque aparte de tener allí a mi familia de sangre, tenía otra familia que eran el resto de los empleados, todos maravillosos". Juanki Otero : "Qué recuerdos más bonitos de esa piscina me acuerdo mucho de esos veranos con padres y hermanas y amigos".

Nacho Sánchez: "Y los fines de semana que no había piscina, se podía pasar a ver partidos de baloncesto y fútbol el domingo por la mañana".

¿Qué pasó con las piscinas de San Miguel de Carabanchel?

Las piscinas de San Miguel eran parte de las Hermandades del Trabajo. Su propietario es una organización católica de inspiración social y obrera que fue fundada en Madrid en 1947 por el sacerdote jesuita Abundio García Román y siguen en funcionamiento. Su objetivo es apoyar, formar y promover a los trabajadores desde una perspectiva cristiana, social y comunitaria.

A pesar de ser una zona muy popular, poco a poco fue quedando en desuso. Estaba en una zona donde el desarrollo urbanístico estaba cerrado, otras partes de Carabanchel crecían, dificultaban el acceso. Se fueron multiplicando las opciones de piscina. En los años 90 cerraron y en el 2000 fueron demolidas.

El proyecto de las 130 viviendas revitalizará Opañel, impulsando su transformación social y económica. También este entorno ganará un nuevo espacio verde que conectará el casco del barrio con el resto de zonas verdes existentes en el perímetro, hasta el parque de Comillas.

Desde el año 2000, los 13.000 m2 de este complejo han estado en desuso. Además de que 3.339 m2 serán de vivienda protegida, para el aparcamiento se contemplan 399 plazas. Uno de los puntos fuertes de este proyecto son los 5.613 m2 de zonas verdes, 1.000 m2 reservados para equipamientos y 1.791 m2 destinados a la red viaria. Después de 25 años, la zona volverá a llenarse de vida, concentrando gran parte de la actividad de Opañel, además de un lavado de cara.