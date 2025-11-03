Quién es el Niño Juan, el alunicero más temido de España secuestrado en Carabanchel

El alunicero Juan María Gordillo Plaza, conocido como el Niño Juan, ha aparecido vivo y con signos de haber sufrido una paliza tras ser secuestrado el pasado viernes en el distrito de Carabanchel, en Madrid, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.

Así, el Niño Juan está ya libre, después de que en la noche del pasado viernes tres vehículos embistieran y tiroteasen su coche para secuestrarle y darse a la fuga. Este conocido alunicero no tiene previsto interponer denuncia por lo sucedido, según han indicado a EFE fuentes policiales.

Los agentes han encontrado en la autopista AP-41, que une Madrid con Toledo, uno de los tres vehículos implicados en el secuestro, y en su interior han hallado un extintor vaciado con el objetivo de eliminar huellas y otras posibles pruebas del suceso.

La investigación policial apuntó a que el Niño Juan, con un amplio historial delictivo a sus espaldas, era el conductor secuestrado a las 20:45 horas del pasado viernes, 31 de octubre, junto a una concurrida calle de Carabanchel, Antonio López, paralela a Madrid Río, una popular zona de la capital.

La hipótesis con la que trabajan los agentes es que el origen de este secuestro sea algún ajuste de cuentas con este delincuente, aunque no se descartaban otros motivos.

A la banda de Juan María Gordillo, entre otros delitos, se le atribuyen 50 asaltos a camiones con mercancías y robos en naves de todo el territorio nacional, entre ellos el de un cargamento de teléfonos móviles valorado en más de 1,3 millones de euros en Torrejón de Ardoz (Madrid).

El secuestro, que duró menos de cinco minutos según testigos presenciales, generó escenas de pánico en Carabanchel, donde hubo vecinos que se echaron al suelo para no recibir el impacto de una bala perdida y al menos una vecina tuvo que ser atendida por una crisis de ansiedad. Cuando los tres coches implicados se dieron a la fuga, en la calle del Marqués de Jura Real quedó abandonado el vehículo del Niño Juan, con restos del choque e impactos de bala.

Algunos momentos del secuestro han quedado grabados en imágenes de vídeo que pueden verse en las redes sociales.

Niño Juan en una imagen de archivo / EPE

Más de 120 detenciones

Juan María Gordillo, su nombre real, es considerado el alunicero "más peligroso" de España. Acumula más de 120 detenciones a sus 38 años de edad. A este vecino del distrito madrileño de Usera se le atribuyen 50 asaltos a camiones de mercancías y robos en naves. Entre los más cuantiosos, se cree que es el responsable del robo de un cargamento de teléfonos móviles en Torrejón de Ardoz, valorado en 1,3 millones de euros.

No solo es temido dentro de nuestro país, ya que intentó robar obras de arte el castillo de Fontainebleau, en Francia, por encargo de una organización criminal china. Fue detenido en el año 2013 por el Grupo Especial de Operaciones (GEO) de la Policía Nacional.

Se le acusaba de pertenencia a red organizada dedicada a los robos con fuerza, intimidación, secuestros, extorsiones y tenencia ilícita de armas. En 2017 también fue arrestado por la Guardia Civil después de una persecución de película por la M-50, la A-4 y la M-301.