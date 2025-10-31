SUCESOS
Tiroteo en Carabanchel: varios coches embisten a otro para secuestrar a su conductor
La Policía investiga un posible tiroteo y secuestro en el distrito madrileño de Carabanchel. Varios vehículos habrían embestido a otro en la calle Antonio López para sacar por la fuerza a su conductor antes de huir a toda velocidad
R.S.
Madrid
Sobre las 21:00 horas de este viernes, varios vecinos del distrito madrileño de Carabanchel alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar detonaciones y un fuerte choque entre varios vehículos en la calle Antonio López, informa Telemadrid.
Al llegar al lugar de los hechos, la Policía Nacional encontró un coche abandonado con varios impactos de bala. De acuerdo con las primeras hipótesis, el vehículo habría sido interceptado por otros coches, cuyos ocupantes sacaron a la fuerza al conductor antes de huir a toda velocidad.
Los agentes mantienen abierta la investigación para determinar las causas del suceso y localizar a los implicados.
