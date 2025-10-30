1.850 niños de Carabanchel se dan cita en el tradicional Cross Escolar del distrito

Un año más, los centros escolares públicos de Carabanchel celebraron su tradicional cross. En su ya también escenario por excelencia, el Parque de las Cruces, donde se dieron cita alrededor de 1.850 niños. La competición, organizada por la Junta Municipal de Carabanchel, tuvo lugar los días 28 y 29 de octubre.

Durante la primera jornada, el martes 28 participaron los alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria perteneciente a 17 colegios públicos y un centro de educación especial. En total, fueron más de 1.500 escolares los que recorrieron un circuito de 800 metros. En esta primera fase, el carácter fue principalmente participativo, con el objetivo de fomentar los hábitos saludables y la práctica del deporte desde edades tempranas. Todos los centros recibieron como reconocimiento un kit deportivo valorado en 100 euros, destinado a seguir promoviendo la actividad física entre su alumnado.

Fomentar hábitos saludables al aire libre

Mientras que la jornada del miércoles contó con la participación de alrededor de 350 estudiantes de 1º de la ESO de los seis institutos públicos del distrito. En este caso, la prueba adoptó un formato competitivo: los participantes dieron dos vueltas al circuito de 800 metros —buscando la distancia de la milla —, y las carreras se organizaron por categorías masculina y femenina. Además de los premios individuales, se concedió un trofeo colectivo al centro con mejores resultados, que este año fue para el IES Calderón de la Barca.

El concejal del distrito de Carabanchel, Carlos Izquierdo, hizo entrefa de los trofeos / Ayuntamiento de Madrid

La entrega de trofeos contó con la presencia del concejal del distrito, Carlos Izquierdo, quien felicitó a los participantes, hizo entrega de los trofeos a los ganadores de la segunda jornada y destacó el valor educativo de este tipo de actividades.

La cita, que se celebra cada otoño desde hace ya 20 años, se ha convertido en una tradición dentro del calendario escolar de Carabanchel. Año tras año, reúne a miles de niños y niñas en un entorno verde y accesible del distrito, reforzando el papel del deporte como herramienta de aprendizaje y cohesión social.

Con una fórmula que combina la iniciación al atletismo y el juego en equipo, esta actividad mantiene vivo el espíritu de colaboración entre colegios e institutos del barrio, implicando tanto a profesores como a familias y alumnado.