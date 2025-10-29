ACTIVIDADES CULTURALES
Programación de 'Plazas con Alma' en Carabanchel para el mes de noviembre: vuelve la música, literatura, arte...
Los sábados y domingos del mes de noviembre estarán repletos de actividades por diferentes zonas del distrito
Vuelve 'Plazas con Alma' a Carabanchel, que sigue siendo un distrito con el objetivo de ser el más cultural de todo Madrid. Este proyecto se trata de actividades al aire libre, en las plazas de Carabanchel, en las que los vecinos pueden disfrutar de eventos de todo tipo: bailes, literatura y hasta artes escénicas.
Esta temporada de 2025 ha tenido (y tiene) el doble de actividades que el anterior año, y se han sumado nuevos barrios como Comillas. Ahora, con la próxima llegada de noviembre, los vecinos volverán a disfrutar de uno de sus eventos más queridos y disfrutados.
Noviembre de 'Plazas con Alma' en Carabanchel
Desde EL PERIÓDICO DE ESPAÑA adelantamos a los vecinos la programación para el próximo mes:
- Sábado 8 a las 12:00: artes escénicas en la glorieta del Toboso.
- El mismo día a las 12:30: artes polivalente en plaza Inmaculada Concepción.
- También, a las 13 horas: baile en el Parque Emperatriz María de Austria.
- Domingo 9, a las 12:00 horas: música para toda la familia en la plaza de La Palmera.
- Sábado 15 a las 12: literatura en el Jardín de las Asociaciones.
- El mismo día a las 13:00 horas: actividades de flamenco en Parque Pan Bendito.
- Domingo 16 a las 13: baile en el Parque Emperatriz María de Austria.
- Sábado 22 a las 13: baile de nuevo en el Parque Emperatriz María de Austria.
Un mes repleto de actividades en el que los vecinos de Carabanchel volverán a disfrutar de artes, bailes y, sobre todo, mucha cultura en sus plazas.
