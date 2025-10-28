Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Las rutas y horarios para visitar los cementerios de Carabanchel durante la semana de Todos los Santos

Los cementerios de Carabanchel son de los más visitados durante la festividad de Todos los Santos y habrá refuerzo de las líneas de autobuses

Regina Ruiz

Como cada año, el Cementerio de Sur Carabanchel y el Cementerio de San Isidro se llenarán de flores y personas con motivo de la festividad de Todos los Santos en Madrid. Para las personas que tengan pensado acercarse a algunos de los puntos de camposanto de la capital, el propio 1 de noviembre o en cualquier día de esta semana, habrá refuerzos de autobuses para facilitar estos trayectos.

EMT Madrid ha puesto en marcha un dispositivo especial de transporte que refuerza las líneas con destino a los principales cementerios de la capital. Entre el 25 de octubre y el 2 de noviembre, incrementará la dotación de autobuses en las líneas que conectan con los puntos más visitados de la ciudad durante esta fecha tan señalada.

Así puedes visitar el cementerio de Carabanchel y el de San Isidro en el Día de Todos los Santos

El Ayuntamiento de Madrid explica sobre el refuerzo de autobuses para el Día de Todos los Santos que: "El objetivo es facilitar los desplazamientos en unas fechas de gran afluencia y garantizar que todos los ciudadanos puedan acudir a rendir homenaje a sus difuntos con comodidad y seguridad". Hay que recordar que Carabanchel cuenta con dos de los cementerios más visitados durante estas fechas: el Cementerio de Sur Carabanchel y el Cementerio de San Isidro.

Un hombre coloca flores en el cementerio. / Andrés Gutiérrez

Durante el 1 de noviembre, día oficial de la fiesta, será el mayor refuerzo. Se van a incorporar a la ruta hasta 12 autobuses en las líneas convencionales y cinco vehículos extra en los servicios especiales de la mañana.

Líneas con servicio reforzado:

  • Línea 25 (Plaza de España – Casa de Campo)
  • Línea 106 (Manuel Becerra – Vicálvaro)
  • Línea 108 (Oporto – Cementerio de Carabanchel)
  • Línea 110 (Manuel Becerra – Cementerio de La Almudena)
  • Línea 113 (Méndez Álvaro – Ciudad Lineal)
  • Línea 118 (Embajadores – La Peseta)
  • Servicio especial Plaza Elíptica – Cementerio Sur
  • Servicio especial Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral

Rutas según destino:

  • Cementerio de La Almudena: líneas 106, 110 y 113
  • Cementerio Sur – Carabanchel: líneas 108, 118 y SE Plaza Elíptica – Cementerio Sur
  • Cementerio de Fuencarral: SE Plaza de Castilla – Cementerio de Fuencarral
  • Cementerio de San Isidro: línea 25

¿Qué horario tendrán los cementerios de Carabanchel durante Todos los Santos?

El Cementerio Sur Carabanchel es uno de los más conocidos de la capital y acoge los restos de personalidades muy queridas por los madrileños, como Gracia Morales “Gracita”. Destaca por su entorno arbolado y tranquilo, para disfrutar de una jornada relajada recordando a los seres queridos que ya no están, con calles bien delimitadas y grandes panteones familiares que reflejan la historia popular del barrio. Su horario durante la semana de Todos los Santos es de 8 de la mañana hasta las 18:30.

El Cementerio de San Isidro es uno de los más antiguos de Madrid, fundado a finales del siglo XVIII. En su interior, está la tumba del propio San Isidro Labrador, patrón de la ciudad. Durante esta semana, su horario es desde las 8:00 horas hasta las 18:30.

