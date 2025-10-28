¿Por qué desaparecieron las piscinas de San Miguel en Carabanchel que ahora se van a transformar en 130 viviendas?

Las antiguas piscinas de San Miguel, ubicadas en el distrito de Carabanchel, concretamente en el barrio de Opañel, entran en una nueva fase. El terreno se va a transformar en un espacio con viviendas y zonas verdes. Este martes, el Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha dado su aprobación para avanzar con la iniciativa relacionada con la gestión urbanística de esta zona.

Las piscinas del Estadio de San Miguel fueron durante décadas en el lugar de veraneo de muchos madrileños, como esta playa cerca de Madrid. Propiedad de Hermandades del Trabajo, sus visitas fue decayendo hasta quedar completamente abandonadas, fueron derruidas en el año 2000. Ahora entrarán en una nueva etapa que van a disfrutar mucho los vecinos.

Así es el plan que transformará el terreno de las piscinas de San Miguel

La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997, que da origen al área conocida como Antiguo Estadio San Miguel, traerá revitalización al barrio de Opañel mediante la transformación de estos terrenos. Esta acción aborda un vacío existente en la zona, además de mejorar la conectividad del entorno, facilita la construcción de edificios residenciales y renueva el espacio público con áreas verdes, equipamientos y comercios.

Recreación de la transformación del terreno de las antiguas piscinas de San Miguel en un ámbito de viviendas y zonas verdes / (Foto: Ayuntamiento de Madrid)

Con este proyecto, la zona de las piscinas de San Miguel va a regenerar el barrio de Opañel para impulsarlo económica y socialmente. Al distrito llegarán 130 nuevas viviendas que conectará el casco con las zonas verdes existentes en el perímetro hasta el parque de Comillas. Además, también será beneficioso desde el punto de vista paisajístico, porque todo el ámbito tendrá una mejor integración con la valla del Cementerio de la Sacramental, entorno del Bien de Interés Cultural (BIC).

Estos nuevos edificios para Carabanchel tendrán una parcela dedica íntegramente a la vivienda de protección, con un total de 3.339 m2 construidos edificables destinados a vivienda protegida. El proyecto contempla una dotación de 399 plazas para el aparcamiento, 165 plazas en el interior de la parcela de uso deportivo privado. Serán 5.613 m2 de zonas verdes, 1.000 m2 reservados para equipamientos y 1.791 m2 destinados a la red viaria pública.

¿Cómo eran las piscinas de San Miguel en Carabanchel durante su historia?

En los años 60, el complejo de piscinas de San Miguel era el entorno de recreo más popular de Madrid. En 2022, algunos madrileños crearon un grupo en Facebook para recordar sus veranos en la capital y cómo aprendieron a nadar en este entorno. Las de Opañel, explicaron que tenían cuatro piletas, dos de ellas de uso exclusivo para mujeres, incluso algunas practicaban topless.

La pradera era el lugar en el que los niños jugaban sin descanso. Además, estas instalaciones también contaban con una cancha de baloncesto y otra de fútbol, zonas de juegos recreativos y una cafetería.

A pesar de ser muy visitado durante la época, hubo un problema por una parcela en desuso que no se pudo solucionar. Se trataba de una parcela calificada por el planeamiento vigente como deportivo privado, que en la actualidad se emplaza ahí una edificación destinada al uso deportivo que ocupa aproximadamente la mitad del suelo.

El complejo de las pisicinas de San Miguel en Carabanchel durante los años 60 / Ayuntamiento de Madrid

El resto del terreno, con una superficie aproximada de 13.000 m², permanece sin uso desde el año 2000, cuando las Hermandades del Trabajo dejaron de ofrecer actividades deportivas y de recreo al aire libre. La configuración, dimensiones y ubicación de esta parcela dificultan la adecuada accesibilidad, conexión y fluidez dentro del área comprendida entre las calles General Ricardos, Antonio Leyva y la glorieta del Marqués de Vadillo, en un entorno próximo a la intervención municipal de renovación urbana de Madrid Río.