Obras en el distrito de Carabanchel esta semana: Estas son las calles afectadas, horarios y cortes
Durante la semana tendrán lugar varios trabajos de renovación de aceras, calzadas y estructuras junto a intervenciones viarias y de conservación de zonas verdes
Con motivo de la conservación del arbolado y el mantenimiento de los espacios verdes en el distrito de Carabanchel, durante esta semana varias calles se verán afectadas con intervenciones viarias. Estos trabajos, que también se encuentran enmarcados dentro de la conservación de zonas verdes, se darán con el fin de garantizar la seguridad y la adecuada funcionalidad de estos elementos urbanos.
Estas se sumarán a las obras previstas en las calzadas de varias calles del distrito. Estos trabajos de renovación de aceras, calzadas y estructuras se realizarán en horario diurno y no implicarán cortes o desvíos de tráfico. Estos trabajos tendrán lugar en: calle Forsitia, calle Maravedi, calle Prado Merinero y varios puntos del casco Carabanchel Bajo.
Mientras que las intervenciones viarias se desarrollarán hasta el viernes 31 de octubre, en horario aproximado de 8:30 a 13:30 horas, y abarcarán tanto ocupaciones de carril como cortes de calles, así como la instalación de placas de trabajo y señalización temporal. Este calendario forma parte de la planificación puesta en marcha por la Dirección General de Conservación de Vías Públicas, que semanalmente publica la previsión de obras en la vía pública.
En Carabanchel, las vías afectadas incluyen calles tan transitadas como la avenida de Carabanchel Alto o varios puntos de la Vía Lusitana, entre otras. Estas intervenciones tendrán su impacto tanto en el tráfico de la zona como en la accesibilidad peatonal.
Vías de Carabanchel que sufrirán cortes de carril esta semana:
- Avenida Carabanchel Alto (entre c/ Enrique Martínez y Avenida de la Peseta)
- Isletas Avenida de Abrantes con Avenida de los Poblados
- Isletas c/ Calderilla con c/ Thaler y con calle del Real
- Isletas c/ Eugenia de Montijo con Avenida de los Poblados
- Isletas Avenida Nuestra Señora de Fátima con Avenida Nuestra Señora de la Luz
- Isletas Calle Parque Eugenia de Montijo con Avenida de los Poblados
- Isletas Paseo Quince de Mayo
- Isletas Vía Lusitana con Avenida de la Peseta
- Isletas Vía Lusitana con Avenida de los Poblados
- Isletas Vía Lusitana con c/Aguacate
- Mediana c/Calderilla
- Mediana Camino de las Cruces
- Mediana Avenida de la Peseta (entre Calle Lonja de la Seda y Calle Vía Lusitana)
- Plaza de los Navarros
- Rotonda Avenida de la Peseta con Avenida Carabanchel Alto
- Rotonda Calle Baleares con Calle Marqués de Jura Real
- Rotonda e isletas Calle Mazarambroz con c/ Ontanilla
- Vía Lusitana (tramo entre plaza Elíptica y avenida de los Poblados)
- Vía Lusitana (tramo entre avenida de los Poblados y avenida de la Peseta)
- Calle Jacinto Verdaguer
Las calles de Carabanchel que se sufrirán cortes:
- Mediana calle Mercedes Arteaga
- Mediana Avenida Nuestra Señora de Valvanera
- Calle San Pantaleón
- Calle Laguna (entre Calle Oca y Vía Carpetana)
