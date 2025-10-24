La Biblioteca La Chata cumple 20 años de vida en Carabanchel... ¿Cómo era cuando fue un antiguo mercado?

Entre los mostradores donde antaño se vendían pescados, carnes y cuchillos, hoy habitan estanterías y los murmullos de las páginas. La Biblioteca Municipal La Chata, levantada sobre el antiguo Mercado de Carabanchel, celebra dos décadas como refugio cultural del barrio de Vista Alegre.

Inaugurada el 24 de octubre de 2005, coincidiendo con el Día Internacional de la Biblioteca, es la más veterana del distrito y también la más pequeña, moldeada por la estructura del edificio donde la cámara frigorífica dio paso a un espacio reacondicionado para talleres y espacios de estudio.

“Yo estuve trabajando allí durante tres años, entre 1960 y 1963 en el piso de arriba” recuerda Francisco, uno de sus antiguos trabajadores que sigue viviendo en el barrio. O Manuel, quien estuvo trabajando como cuchillero durante 15 años. Todas sus voces fueron escuchadas el pasado martes 14 de octubre en una reunión que la biblioteca organizó para conocer la infinidad de anécdotas que guardó el antiguo mercado y que tantas tardes juntó a los vecinos del barrio.

¿Quién era "La Chata" y por qué se llama así?

Su nombre se debe a Isabel de Borbón, hermana de Alfonso XII, apodada «la Chata» que acudía regularmente a Carabanchel por ser gran amante de los toros y a la Finca de Vista Alegre que pertenecía a la familia real. Además, el nombre también alude al nombre popular de dicha plaza de toros, denominada «achatada» por ser muy baja.

Fachada actual de La Biblioteca La Chata, antiguo mercado de Carabanchel / María Saiz

Ahora, la Biblioteca La Chata es reconocida por sus vecinos como un centro divulgador del legado histórico de Carabanchel. Dos décadas después, este espacio sigue siendo un punto de encuentro y un símbolo de transformación, que conserva vivo la memoria del distrito entre las páginas de sus libros. A ello se suma el gran número de actividades que organiza durante los meses, entre los que encontramos los paseos culturales, presentaciones y exposiciones relacionados con la historia del distrito. Muchas de estas iniciativas, en colaboración con asociaciones vecinales e instituciones locales.

Hoy: su cumpleaños y un encuentro especial

Con motivo de su 20 aniversario, esta tarde el centro volverá a reunir al barrio de Vista Alegre para celebrar todos juntos. A las 18:00 horas colgarán una pancarta con las anécdotas e historias de los vecinos y comerciantes que conocieron el antiguo mercado. Y a las 19:00 horas el historiador Francisco J. Nicolás, autora del libro Historia de los Carabncheles, mostrará la evolución del barrio como los comercios desaparecidos.