Carrera 10K Carabanchel en Madrid: recorrido completo, horarios y cortes de tráfico previstos

Este domingo, 26 de octubre, el distrito de Carabanchel acogerá la primera edición de la carrera popular 10k Carabanchel "Del Alto al Bajo". Esta cita deportiva, destinada a convertirse en un referente local, se encuadra dentro de una iniciativa impulsada por la Junta de Distrito de Carabanchel.

Organizada junto al Club Deportivo Elemental Triatlón Carabanchel, esta carrera propone un trazado que une la zona alta del distrito con sus raíces históricas.

Según ha afirmado el concejal Carlos Izquierdo, "esta carrera busca no sólo presentar un recorrido atractivo para los corredores, sino que pone el acento en la riqueza histórica y cultural del distrito".

Este evento forma parte del calendario oficial al acoger el Campeonato de Madrid Absoluto y Máster en 10 km para licencias federadas. La carrera comenzará en el PAU de Carabanchel Alto concluyendo en el emblemático Puente de Toledo con el objetivo de combinar el entusiasmo por el deporte con una mirada urbana, aprovechando la belleza de la geografía de Carabanchel.

Este es el recorrido completo

La salida de la carrera, mencionada anteriormente, será desde el PAU de Carabanchel Alto. Desde ese punto el trazado de la competición recorre aproximadamente 10 kilómetros, con un perfil de casi 100 metros de desnivel negativo. Esta característica convierte la carrera en una gran oportunidad para aquellos que buscan iniciarse en esta distancia o mejorar marcas previas.

A partir de su salida, el recorrido desciende hacia zonas como la Avenida de la Peseta y la Calle del Euro, atravesando el casco histórico del barrio, pasa por la Finca de Vista Alegre, baja hacia la zona de Oporto y Urgel, sigue hasta la Glorieta del Marqués de Vadillo y culmina en la meta situada en el Puente de Toledo.

Horario de la carrera

El inicio de la carrera está previsto para las 10:00 h del domingo. Las inscripciones para participar estuvieron abiertas desde el 15 de agosto hasta el miércoles 22 de octubre, o bien hasta alcanzar el límite de participantes, que en esta ocasión era de 3.000 personas.

Cartel carrea Carabanchel Del Alto al Bajo / Ayuntamiento de Madrid

Posibles cortes de tráfico previstos

Si bien no existe aún confirmación por parte del Ayuntamiento de Madrid, se espera que se realicen cortes de tráfico puntuales y coordinados para asegurar el buen desarrollo de la carrera. En todo caso, estas restricciones serían temporales y se irían levantando de forma progresiva conforme avance el pelotón. Además, se contaría con el control de la Policía Municipal de Madrid y los servicios de la organización.

En caso de que sea necesario realizar cortes de tráfico, estos podrían afectar a vías como la Avenida de la Peseta, Calle del Euro, la sede de la Junta del Distrito de Carabanchel, Vista Alegre, Oporto, Urgel, Glorieta del Marqués de Vadillo y el Puente de Toledo, así como calles próximas.