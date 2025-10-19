Gemelos, futbolistas, extremos... y los dos en el Carabanchel: la historia de Noman y Adnan Arkine

El 27/07/1992 nacieron los dos extremos que hoy corren la banda del campo de La Mina en el que juega el Carabanchel (Tercera Federación de fútbol). Ellos son los gemelos Noman y Adnan Arkine (33 años). El primero es extremo izquierdo y cumple su segunda temporada en el club. Adnan juega por la banda derecha y volvió al club en el pasado mercado veraniego después de 14 temporadas (ambos pueden jugar en las dos bandas).

Una familia de tradición muy futbolera

Tienen otro tercer hermano mayor que ellos, Rida Arkine, que también salió futbolista, y no es casualidad: "nuestros tíos ya jugaban al fútbol y cuando abrimos los ojos mi hermano Adnan y yo ya vimos a nuestro hermano Rida con una pelota. Sabíamos lo que era el fútbol nada más nacer", cuenta Noman.

Los actuales extremos del Carabanchel llegaron a España con solo dos años procedentes de Marruecos y empezaron a jugar al fútbol con cinco años: comenzaron en el equipo del barrio que era el San Cristóbal de los Ángeles, y una vez llegaron a la categoría senior explican que "ya aquí comenzamos a separarnos, cada uno siguió su camino... pero siempre con el objetivo de pasarlo bien".

Ahora, tras coincidir hace años en el Villaverde y Tres Cantos, vuelven a compartir vestuario, lo que les llena de "alegría y orgullo", y lanzan incluso un dardito al míster Samu Fernández, "nos entendemos muy bien en el terreno de juego, a ver si nos pone algo más de 20 minutos juntos", declaran entre risas.

Nuestro objetivo siempre ha sido disfrutar antes que triunfar Noman y Adnan Arkine

¿Quién era mejor de pequeño?

Tras preguntarles quién destacaba más de pequeño se miran entre ellos y ríen. Y es este el mayor reflejo de lo que explican posteriormente, "siempre ha habido una competencia sana entre nosotros... Somos hermanos".

Ahora bien, ya metidos en el asunto confiesan que "Adnan siempre ha sido más rápido y físico, y yo (Noman) soy más técnico".

Y el hecho de ser gemelos lo hace todo más fácil: "nos entendemos con la mirada. También somos muy protectores... si alguno tiene un problema con un rival en el partido, el otro va a defenderle, es nuestra sangre", afirman.

También aprovechan el tener un gran parecido físico en el terreno de juego y confiesan que "una vez intentamos engañar al árbitro porque a Adnan le iban a echar doble amarilla y le dije al árbitro que la primera amarilla fue a mí. Pero no coló", explica Noman entre risas.

Esta temporada "hay más calidad en la plantilla"

Adnan llegó al club este verano y afirma que "la adaptación ha sido muy fácil, me recibió muy bien la plantilla... y teniendo un hermano en el vestuario todo es más fácil".

El Carabanchel lleva, tras seis jornadas disputadas, ocho puntos que le colocan como el décimo clasificado (hay 18 equipos), y los hermanos declaran que "hemos empezado bien la temporada ante rivales difíciles y hay que luchar por objetivos ilusionantes. Creemos que hay más calidad que la temporada pasada". Y la afición confía en ello.