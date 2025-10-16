¿Sabes en qué mes, qué día de la semana y a qué hora tienes más riesgo de que te atropellen en Madrid?

Madrid es una ciudad con mucha circulación de vehículos, especialmente en algunas horas del día, y eso se refleja en el número de accidentes de tráfico que se concentran en la capital. En 2024, la Policía Municipal tuvo constancia de 20.693 accidentes de tráfico en el término municipal, es decir, más de uno cada media hora. Uno de los datos más alarmantes es el de los atropellos en la ciudad.

En España, según datos de Línea Directa Aseguradora, en la última década (2014-2023), se han contabilizado más de 124.000 siniestros con peatones implicados, en los que perdieron la vida cerca de 3.500 personas. Por Comunidades Autónomas, la Comunidad de Madrid, Canarias y Galicia concentran la mayor proporción de peatones fallecidos en accidente de tráfico.

¿Dónde se producen el mayor número de atropellos en Madrid?

En Madrid durante el año 2024 se registraron 3.024 arrollamientos a peatones, lo que se traduce en ocho accidentes cada día. Tres de cada diez personas fallecidas en accidentes de tráfico en la Comunidad de Madrid son peatones. Con un 31%, la región se convierte en la que mayor proporción de mortalidad por esta causa concentra en España.

Detenido un hombre tras atropellar a dos jóvenes en Carabanchel / Europa Press

Hay tres distritos que están en el punto de mira por las cifras de atropellos. En Centro es donde se concentran más, con 298 atropellos al año. En segunda posición está Puente de Vallecas con 266, pero muy de cerca está Carabanchel con 256 atropellos, casi un atropello al día ay en 2025 ya van por 158 atropellos.

El estudio 'Caminar seguros. Accidentalidad y riesgos de los peatones en España (2014-2023)', elaborado por Fundación Línea Directa en colaboración con Fesvial también refleja cuáles son las callea más peligrosas de Madrid. El trabajo muestra que la Calle Alcalá (4) y el Paseo de la Castellana (4) son los lugares de ámbito urbano con mayor concentración de siniestros mortales de peatones.

¿En qué mes, qué día de la semana y a qué hora tienes más riesgo de que te atropellen?

Durante el año, hay varias fechas en las que se cocnentran los atropellos tanto en Madrid como en España. Este tipo de accidente suele tener como protagonistas a los turismos en un 72% de los casos. En cuanto al tipo de vía, el estudio concluye que el 86% de los siniestros se registran en zonas urbanas y el 14% en carreteras.

Sucesos.- En estado grave un hombre de 60 años tras ser atropellado por un autobús urbano en el Paseo de la Castellana / EMERGENCIAS MADRID

Con estos datos, hay que tener en cuenta que los peores meses son octubre y diciembre. El que menos es agosto, coincidiendo con la época en la que la mayoría de personas están de vacaciones y abandonan la ciudad, con una caída significativa de la circulación.

En cuanto los días, los atropellos se dan con mayor frecuencia entre semana, especialmente los viernes. La hora entre las 18 horas y las 20 horas de la tarde suele ser en la que hay que estar más alerta.

El Ayuntamiento de Madrid ha mostrado su preocupación y pide a los madrileños cruzar por las zonas señalizadas y precaución.