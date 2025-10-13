Sofía, de Carabanchel a ser campeona mundial: oro en tecnología y gimnasia a los 14 años

Con solo 14 años, Sofía Díaz, una niña de Carabanchel, se ha alzado como ganadora internacional en las Olimpiadas Tecnológicas de la NTT DATA Foundation. Esta competición reunió a más de 6.000 menores de entre 7 y 16 años, procedentes de diferentes países.

La joven ha conseguido esta victoria gracias a programar un videojuego que transmite un mensaje de perseverancia a través de su gran pasión: la gimnasia rítmica. Era la primera vez que se presentaba a un concurso así, pero su profesora de Tecnología la animó a hacerlo, sobre todo al poder enfocarlo en algo tan importante para ella como su deporte.

En clase de Tecnología habían programado anteriormente, pero era la primera vez que Sofía utilizaba este programa. A pesar de ello, la joven aseguró a la CRónica que no le resultó complicado. Tuvo la idea clara desde el primer momento, invirtió muchas horas, pero los pasos le parecieron sencillos, siguiéndolos poco a poco.

También agradece todo lo que aprendió con los entrenadores que les acompañaron en todo este proceso de la fundación, que hicieron este proceso más cómodo.

Sofía está sorprendida, pero muy orgullosa de su logro

Sofía Díaz está especialmente feliz porque ha podido dar visibilidad a su deporte. Lleva practicando gimnasia rítmica desde los 7 años, media vida y es lo que más le gusta. "Poder transmitir lo que más me gusta, sus valores y darle visibilidad, me hace estar muy contenta y orgullosa", explicó a la CRónica.

Cuando le dijeron que era finalista de las olimpiadas, se sorprendió mucho, pero cuando se enteró de que había ganado no se lo podía creer: "Estaba muy contenta, era la primera vez que ganaba algo así, además haciendo algo así por primera vez, es un gran orgullo». También lo han vivido así sus profesores y amigos, que se han alegrado como si les hubiera ocurrido a ellos.

Así es el videojuego que ha diseñado Sofía basado en la gimnasia rítmica / NTT DATA Foundation

Tras su gran victoria y ahora que ha descubierto el mundo de la programación, Sofía está decidida a seguir probando y aprendido, sin tener muy claro si va a coger esta vía para su vida profesional. Valora positivamente el proyecto y anima a otros niños que participen, porque pueden hablar de los temas que más les gustan y aprendiendo mucho.

Esta experiencia le ha abierto la puerta a nuevos intereses. Mientras tanto, seguirá disfrutando de la gimnasia rítmica, un deporte que, además de brindarle alegrías, le ha servido como inspiración. Ha demostrado que la tecnología también puede ser una herramienta para expresar emociones, transmitir valores y conectar con los demás. Como dice el título de su juego, ahora toca "seguir y no rendirse".

Ha ganado un concurso con 6.600 participantes de 5 países

Jóvenes de Brasil, Chile, España, México y Perú han participado en las Olimpiadas Tecnológicas organizadas por NTT DATA Foundation. Los videojuegos que han presentado promueven una alimentación saludable, enseñan a colaborar en casa o dan ideas para apoyar a personas mayores en su día a día, entre otras muchas temáticas.

La Fundación NTT Data ayuda a miles de niños alrededor del mundo / Fundación NTT Data

La creatividad y el compromiso son los valores principales que promueve este concurso. Sus propuestas han sido valoradas por un jurado de expertos. La competición se ha desarrollado en una plataforma digital durante tres meses, han aprendido los pasos básicos de la programación.

La ganadora en la categoría de iniciación admite que ha disfrutado mucho de este proceso. A pesar de ser su primera vez utilizando el programa, tenía los conceptos claros. Su profesora de tecnología está muy satisfecha con el resultado y sus amigos se han alegrado mucho con ella. Aunque va a seguir probando e investigando en el mundo de la programación, no se ve dedicándose a eso en un futuro.

Practica gimnasia rítmica en La Mina y compite en juvenil

La gimnasia rítmica es una de sus grandes pasiones. Quiso aprovechar este proyecto para dar visibilidad a su deporte y reflejar sus valores, como la pasión, el esfuerzo o la constancia. Lo cierto es que no solo ha triunfado en el sector de la programación, junto a su club se ha colgado el oro en diferentes ocasiones, en la categoría de infantil y juvenil. Presume orgullosa de pertenecer al club La Mina.

Para Sofía, ha sido toda una sorpresa su victoria. Ha disfrutado mucho de la experiencia y se le ha hecho fácil, pero no se ve dedicándose a la programación en un futuro. Admite que le llama mucho el mundo de la publicidad y del marketing, además de todo lo relacionado con la moda. Aunque no tiene todavía claro a qué se va a dedicar, de momento es lo que más le llama la atención.