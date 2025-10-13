Los vecinos de Abrantes y Opañel (Carabanchel) reclaman una zona SER: aparcar es misión imposible

El número de vecinosy de coches en Madrid no deja de crecer. En junio de 2020 la población de la Comunidad de Madrid era de 6.757.042 habitantes y en el pasado mes de junio era de 7.161.662, lo que supone un aumento del 6 %. Por otro lado, en septiembre de 2020 se matricularon en la comunidad 23.158 nuevos coches y en el mismo mes de 2025 32.549, un aumento del 40,6 %. Y ello conlleva alguna que otra consecuencia para los vecinos.

La más inmediata es el problema para aparcar, y por ello desde el Ayuntamiento de Madrid han implantado diferentes zonas de Servicio de Estacionamiento Regulado (SER), pero no ha llegado a todos los barrios. Los ciudadanos de Abrantes y Opañel (Carabanchel) denuncian la dificultad que tienen para aparcar y piden que estas zonas reguladas también se implanten en sus calles cuanto antes.

Abrantes y Opañel piden una zona SER por la falta de aparcamiento

Alguna zona de Carabanchel como el barrio de Comillas tiene el aparcamiento regulado desde julio de este mismo año, con 2.186 plazas de aparcamiento. En el barrio de San Isidro hay 465. Y ante esta situación, los vecinos de otros barrios colindantes como Abrantes y Opañel piden que se instalen nuevas zonas de SER, ya que insisten en que "es misión imposible encontrar aparcamiento".

¿Qué dice el Ayuntamiento de Madrid?

Fuentes del consistorio madrileño explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que "el área de Urbanismo, Medioambiente y Movilidad está trabajando en la modificación de la Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS), en la que se incluirá la ampliación del SER a otras zonas de la ciudad, de manera que una vez que se modifique la OMS, si una mayoría de vecinos lo quiere, se podrá afrontar la ampliación a esas zonas".

¿Cuándo se va a modificar esta ordenanza que puede traer la zona SER a Abrantes y Opañel? Desde el Ayuntamiento de Madrid confirman que "entre octubre y noviembre". Así, todo parece indicar que, atendiendo a las reclamaciones vecinales, se estudiará la ampliación del servicio de estacionamiento regulado en estos barrios de Carabanchel, para alivio de los residentes que a diario tienen que pasar bastante tiempo buscando dónde aparcar sus vehículos.