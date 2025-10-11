¿Por qué 80 alumnos de Vista Alegre (Carabanchel) desfilarán mañana por el Día de la Hispanidad en Madrid?

En la Escuela Militar de Sanidad, ubicada en el distrito de Carabanchel, los días previos al 12 de octubre se viven con intensidad. No es un acuartelamiento cualquiera: allí se forman los futuros médicos militares, y para ellos el desfile de este domingo es mucho más que un acto protocolario.

Estos, junto al resto de participantes en la fecha señalada —un total de 3.847 efectivos— remarcan los últimos puntos del desfile con los entrenamientos realizados ayer viernes y durante el día de hoy. Ensayos conjuntos en los que participan todas las unidades: Ejército de Tierra, Aire y del Espacio, Armada, Guardia Civil, además de la Legión, la BRIPAC y otras academias. Es ahí, donde se ponen a prueba la disciplina y la concentración necesarias para convertir la marcha en una exhibición impecable.

Seleccionados entre los 220 futuros médicos militares

Pertenecientes a la Academia Central de la Defensa, el centro alberga unos 220 alumnos que se encuentran estudiando Medicina —el Centro Universitario de la Defensa de Madrid está adscrito a la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Alcalá—. En el desfile participan los estudiantes de los cursos de cuarto, quinto y sexto. Un total de 80 alumnos que representarán a la academia, todos ellos conscientes del "premio" que supone para ellos.

Los cadetes son conscientes de que pertenecen a una de las pocas academias que pueden desfilar durante tres años seguidos, ya que lo hacen desde cuarto hasta sexto curso.

Entre clase, entrenamientos y competiciones, los jóvenes reservan un hueco para ensayar los movimientos que mostrarán frente a miles de personas mañana domingo. El Día de la Hispanidad, una de las fechas señaladas en el año y, sin duda, de las más emocionantes. El aplauso del público, incluso en días difíciles como el del año pasado, cuando la lluvia cayó con fuerza durante todo el recorrido, se percibe como un gesto de agradecimiento y cercanía.

Y de cara a este, según las previsiones de AEMET, por el momento las probabilidades de lluvia son escasas (20%) con cielos parcialmente nublados.

El objetivo: marchar con precisión milimétrica y mostrar la cohesión de un grupo que representa el futuro del estamento militar sanitario. Este año, además, se celebrará un homenaje especial a la Unidad Militar de Emergencias (UME), que cumple su 20º aniversario.

Desfile 12 de octubre: horario y recorrido

El Desfile del 12 de octubre reunirá este año a 3.847 efectivos de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con otras instituciones. Con 123 vehículos, 39 motocicletas, 229 caballos y seis perros. Respecto al repliegue aéreo, contará con la participación de 74 aeronaves, 45 aviones y 29 helicópteros.

El desfile terrestre comenzará en la glorieta del Emperador Carlos V y recorrerá el Paseo del Prado, la Plaza Cibeles, el Paseo de Recoletos y finalizará en la Plaza de Colón, donde estará situada la Tribuan Real. Un total de 1,8 kilómetros donde el público podrá poner cara a una parte de aquellos militares y agradecer sus servicios al país.

En cuanto al horario, el desfile arrancará en torno a las 11:00 horas—con la llegada de los Reyes—y se extenderá hasta las 14:00 horas. Aunque el desfile terreste, que constituye el acto central de la hornada, tendrá lugar de 12:00 a 13:30 horas aproximadamente. Las principales vías de acceso peatonal serán las calles Hermosilla, Goya, Serrano, Génova, Alcalá y Atocha.