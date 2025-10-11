Alarma por atropellos en Carabanchel: estas son las horas, los días y las calles más peligrosas

Con las últimas noticias, ser peatón se ha convertido en un auténtico deporte de riesgo. Y es que, factores como las distracciones con los teléfonos móviles, la proliferación de carriles para bicicletas y la aparición de nuevas formas para moverse —como los patinetes eléctricos— suponen un riesgo para los viandantes, que es son los más vulnerables —y numeroso— de la seguridad vial.

El tercer distrito con más atropellos

Según los datos de la Policía Municipal de Madrid, Carabanchel es el tercer distrito de la capital con más siniestros de este tipo (256) durante el año 2024, por detrás de Centro (298) y Puente de Vallecas (266). En el conjunto de la ciudad se registraron 3.024 arrollamientos a peatones el año pasado, lo que se traduce en ocho accidentes cada día.

En nuestro distrito, es casi un atropello al día. Y en lo que llevamos de año, ya se han producido 158 atropellos.

Perfil de los atropellados

Más entre gente joven, especialmente de 30 a 34 años, y más entre los hombres (152) que mujeres. La mayoría de los peatones implicados en atropellos no requieren asistencia sanitaria, aunque 12 personas estuvieron ingresadas en el hospital más de 24 horas. Este año se ha de conductores producidos un accidente mortal, en el mes de mayo.

Un hombre de más de 74 años falleció tras ser arrollado por un bus turístico en la calle Eugenia de Montijo, 90. En 2024, aunque se registraron casi 260 atropellos a viandantes, no se produjo ningún fallecimiento. En España, entre 2014-2023 murieron 3.500 personas.

Madrid es la Comunidad con más atropellos De acuerdo a la Fundación Línea Directa, la Comunidad de Madrid es junto a Canarias y Galicia las tres regiones que concentran la mayor proporción de peatones fallecidos en accidentes de tráfico, más del 20 %. En la otra cara de la moneda se encuentran Castilla-La Mancha y Extremadura, con menos proporción (menos del 16 %). En Andalucía o Murcia la proporción de fallecidos está por debajo del 19,9 %. Los viernes es el peor día, y de 18 a 20 horas el momento con más atropellos.

Octubre es el mes que más atropellos se producen en España, seguido de diciembre Según datos ofrecidos por la Dirección General de Tráfico, octubre es el peor mes, ya que es cuando se producen más atropellos. Además, los sábados son el día de la semana que más fallecidos se producen por atropellos con peatones implicados. Estos siniestros suelen ocurrir durante la caída del sol y por la noche, cuando la visibilidad, tanto para conductores como viandantes se reduce drásticamente. Hay más accidentes en ciudad que en carretera, pero son menos mortales.

General Ricardos, una de las calles con más atropellos de Madrid

La calle General Ricardos, una de las arterias principales del distrito de Carabanchel, es una de las vías con más atropellos de la ciudad de Madrid, solo por detrás de la calle Alcalá.

Solo durante el año 2024, se produjeron 36 arrollamientos a peatones en esta calle, de los 256 que se registraron en total. En 13 de estos accidentes de tráfico, las víctimas necesitaron asistencia sanitaria, en dos de ellos hubo ingreso hospitalaria menor a 24 horas y en otro la hospitalización fue superior a las 24 horas.