¿Ganas más o menos dinero que los vecinos de tu barrio en Carabanchel?

La renta media bruta de los españoles es de 35.777 euros, según la estadística de IRPF publicado por la Agencia Tributaria. Sin embargo, la situación económica cambia según el código postal.

En el caso de la ciudad de Madrid asciende hasta los 43.646 euros, pero hay municipios que duplican los ingresos medios. El municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón se mantuvo en 2023 como el municipio de mayor renta de España, con 88.011 euros, un 3,15 % más que el año anterior.

Tras Pozuelo, los municipios de mayor renta de España fueron Boadilla del Monte, también en Madrid, con 70.869 euros, un 5,3 % más, y el barcelonés Sant Just Desvern (67.265 euros, un 0,1 % más), que escalan un puesto respecto a 2022.

En la capital, Aravaca se sitúa como el barrio madrileño con más ingresos: 103.933 euros. En la otra cara de la moneda está Entrevías-Puente de Vallecas, donde las familias tienen una renta bruta media de 22.593 euros.

¿Cuáles son los barrios más ricos y pobres de Carabanchel?

Con 274.406 habitantes, Carabanchel es el distrito más poblado de Madrid. Y su renta media es bastante inferior a la media de la capital: 30.504 euros (un 30,1 % menos). SI nos fijamos en la distribución por barrios, Buenavista es el más rico (37.202 euros), seguido de Vista Alegre (29.342 euros) y Opañel, Comillas y San Isidro (29.194 euros).

La zona más 'pobre' de Carabanchel es Abrantes, con unos ingresos medios de 26.281 euros. Así, conociendo los ingresos medios del barrio, los vecinos pueden conocer si ganan más o menos que el resto. Según los últimos datos del Ayuntamiento de Madrid, el barrio de Carabanchel con menos licenciados universitarios: 2.735.

Además, es el tercero en número de vecinos con Formación Profesional de Segundo Grado (1.178) y el segundo con menos personas con Bachillerato (4.183). La mayoría de la población de Abrantes se dedica al sector servicios, en concreto al comercio al por mayor y al por menor o reparación de vehículos, seguido de la construcción (448).

