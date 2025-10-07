De Carabanchel a Montepríncipe: así es la mansión de Omar Montes tras mudarse de Pan Bendito

Omar Montes está en uno de los momentos más dulces de su vida: su pareja, Lola, está embarazada del que será el segundo hijo del cantante, el primero para ella. Cuando la joven de 23 años conoció al artista, se mudó junto a él a su piso del barrio madrileño de Carabanchel, pero la situación ha cambiado mucho para la pareja.

En el barrio de toda la vida de Omar, vivieron los dos primeros años de su historia de amor. Después, se marcharon a las afueras de Madrid, a una vivienda de más de cuatro millones de euros que adquirió el cantante. Allí, en la urbanización de lujo de Montepríncipe los dos esperan ansiosos la llegada de su primer hijo en común.

El cantante siempre ha presumido con orgullo de ser un vecino de Carabanchel, en concreto de Pan Bendito. Su vida actual ha dado un giro y ahora vive en una de las urbanizaciones más exclusivas del oeste de Madrid. Raphael, David Bustamante, Pablo López, Arantxa de Benito, José Luis Merino, Melendi, Carvajal, Fonsi Nieto, Juanjo Artero o Vanessa Romero son algunos de los vecinos de estas calles.

Así es la mansión de Omar Montes en Montepríncipe

La propiedad de Omar Montes en Montepríncipe está situada en una parcela de 3.000 metros cuadrados, cuenta con una construcción de 2.000 y están distribuidos en dos plantas, de 160 cada una. Destacan por tener espacios amplios y luminosos decorados con tonos neutros, para transmitir elegancia y modernidad.

Entre las zonas exteriores, el cantante puede disfrutar de un amplio jardín, un porche cubierto, una piscina y un solárium, ideales para relajarse y desconectar del bullicio de la ciudad. Además, el exterior ha sido especialmente diseñada para garantizar seguridad y crear un ambiente acogedor en las noches.

Vista aérea de la mansión de Omar Montes en Montepríncipe / TVE

Uno de los detalles más llamativos de la casa es el vestidor tipo showroom. La estancia está diseñada para guardar una impresionante colección de más de 150 pares de zapatillas deportivas. El artista es un fanático de este calzado y la habitación es la prueba de ello, además de su gran estilo personal.

La reforma de la vivienda fue supervisada por Chábeli y Julio José Iglesias, ni más ni menos. La obra estuvo documentada en el programa de RTVE, 'Los Iglesias: Hermanos a la obra', lo que nos permitió conocer todos los detalles. Adaptaron el espacio a las necesidades familiares de Omar Montes, añadiendo habitaciones para sus familiares mayores y mejorando la funcionalidad del hogar.

Según explicó en el programa, la iluminación del jardín también es una de las grandes prioridades del artista. El madrileño mostró su preocupación por la seguridad en las noches. Chábeli y Julio José diseñaron un sistema de iluminación que abarcaba toda la parcela, incluyendo árboles y la zona de la piscina, para crear el ambiente más seguro posible.

Cómo era la vida de Omar Montes en Carabanchel

Omar Montes siempre ha tenido presente el barrio de sus orígenes y ha presumido de vivir en Pan Bendito, antes de mudarse a Montepríncipe. En el distrito de Carabanchel, es una zona histórica, conocida por su ambiente diverso y su cercanía a zonas industriales.

Además, el artista creció en el seno de una familia muy humilde, por lo que desde pequeño tuvo que aprender a lidiar con las dificultades económicas. Empezó como boxeador, llegando a ganar campeonatos de España. No solo es conocido por su música, también ha participado en realities, coronándose como el ganador de 'Supervivientes'.